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【數據點睇】財新10月製造業PMI略回升 但連續3月低於榮枯綫

股樓投資 12:05 2022/11/01

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繼國家統計局後，財新周二（1日）公布10月製造業採購經理指數（PMI）回升至49.2，較上月升1.1個百分點，但始終未能重返榮枯綫之上，並已連續3個月處於收縮區，反映國內製造業景氣度持續萎縮。財新智庫高級經濟學家王喆稱，國內多地散發疫情對供求兩端形成明顯制約，經濟下行壓力仍然較大，經濟恢復基礎尚不牢固。

【同場加映】青姐話：跌跌跌 仲有乜未跌？

跟官方製造業PMI的情況一樣，財新PMI也出現供需同步收縮的現象。10月生產指數和新訂單指數分別連續第二、三個月低於榮枯綫，消費品和投資品的需求端尤顯不足。外需亦持續走低，10月新出口訂單指數連續第三個月位於收縮區間，主要因為國外經濟放緩，也有部分企業反映外貿運輸遇到困難。不過，製造業生產、新訂單、新出口訂單指數收縮幅度均較9月收窄。

【延伸閱讀】大行點睇：花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

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更重要是，供需疲弱拖累就業繼續收縮。10月就業指數連續第七個月，也是在過去15個月中第14次位於收縮區間，但降幅較此前三個月收窄。出於收縮規模、降低成本的考慮，企業面對員工離職時補充招聘新員工的意願較弱，部分生產線自動化也使得企業有理由減少用工。

【同場加映】溫股知新：系統性風險上升 以守為攻先至醒

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撰文：林衛

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