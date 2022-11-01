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拜登警告能源公司停發「戰爭財」 或徵「暴利稅」

環球社會熱點 11:26 2022/11/01

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受俄烏戰爭等因素影響，近期石油及天然氣等能源價格不斷上漲。美國總統拜登呼籲，產油公司應增產降低油價，是時候停止賺「戰爭財」。拜登同時警告，若油公司不協助降低油價，他或會徵收「暴利稅」。拜登批評大型石油公司獲取豐厚利潤的同時，卻忽視民眾已疲於應付高通脹。

舒默向拜登透露 民主黨喬治亞州中期選舉選情告急 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一（31日）在白宮發表講話，警告若石油及天然氣公司未能協助降低油價，就需為超額利潤繳納更高的稅項，及面臨其他限制。拜登表示，白宮將會與國會合作研究相關措施，直言現時是時候讓石油公司停止獲取戰爭暴利。

拜登形容，現時情況太過離譜，若相關公司能將利潤回饋給消費者，汽油價格將下降約0.5美元（約4港元）。他指石油及天然氣公司應將利潤用於降低美國民眾的能源成本，及增加產量，若行業不合作協助，將敦促國會要求企業繳納稅項及設立其他限制。

拜登釋出1500萬桶戰略石油儲備 呼籲油商讓利增產 【下一頁】

拜登批評石油行業未有兌現投資美國，及支持美國民眾的承諾，不但獲取應得的公平回報，更獲得難以置信的豐厚利潤。拜登指，石油公司的高利潤屬戰爭的意外之財，認為行業有責任採取行動。

現距離美國中期選舉仍有一周時間，外界傾向認為共和黨將重奪眾議院控制權，而參議院方面，民主共和兩黨奪得控制權機會相約。有能源專家認為，無論何者奪得國會控制權，都難以通過一項針對能源公司徵收暴利稅的法案。

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責任編輯：李俊儀

 

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