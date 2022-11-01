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【糧食危機】俄停讓烏克蘭糧食從黑海港口安全過境、小麥期貨急升　分析：亞洲穀物及肉類價格恐上升

股市 11:21 2022/11/01

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【糧食危機】俄停讓烏克蘭糧食從黑海港口安全過境、小麥期貨急升　分析：亞洲穀物及肉類價格恐上升

俄羅斯暫停參與讓烏克蘭糧食從黑海港口安全過境的運輸協議，運送至黑港口的烏克蘭農作物數量大減，市場重燃對糧食危機的憂慮，小麥價格急升。分析認為，亞太區未來或面對穀物及肉類價格上升的情況。芝加哥小麥期貨周一升6.4%至8.8225美元，玉米期貨及大豆油期貨均升2%。

印度計劃全年出貨800萬噸食糖　看準11月至5月巴西減產黃金時期【下一頁】

新加坡RSIS研究報告指，黑海港口主要出口國烏克蘭及俄羅斯佔全球小麥出口約三分一，玉米出口約15%，大豆出口約2.1%，當中大部分進口亞洲，故事件對亞洲的打擊尤其嚴重。

報告指，亞洲消費者需預期未來支付肉類等食品的價格會上升，因俄烏戰爭持續，帶來更高的能源成本及通脹，而當地需要使用價格更高的化肥、燃料及佷品價格，會加劇疫情帶來的供應鏈中斷及極端氣候變化的影響，左右農業生產及食品安全。

相關文章：【糧食加價】越南及泰國10月將就提高白米出口價格展開磋商　市場預期加幅約兩成

相關文章：【糧食危機】北半球農作物收成期紓緩食品供應壓力　8月份全球食品成本指數按月跌1.9%、惟仍高於去年水平

編輯：陳韻妍

商品 黑海 戰爭 期貨 烏克蘭 氣候暖化 運輸 俄羅斯 通脹 亞洲
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