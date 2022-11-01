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【個人理財】中銀香港：今年首三季兼備AI服務等線上渠道促成的高端客戶交易額　較傳統電子渠道高50%

股市 10:59 2022/11/01

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【個人理財】中銀香港：今年首三季兼備AI服務等線上渠道促成的高端客戶交易額　較傳統電子渠道高50%

中銀香港 （02388） 個人金融及財富管理部副總經理何偉文表示，今年首三季，中銀香港通過兼備人工智能及人情智能的服務渠道，如RM Chat、VM Chat等線上渠道促成的高端客戶交易額，較使用傳統電子渠道如電郵直銷函等高出50%，於定期存款及外匯交易尤為明顯；與其他客層比較，相關交易份額及交易人數亦高出一倍，反映「私人財富」及「中銀理財」等高端客群更習慣利用這些智能渠道進行自主理財。

何偉文指，中銀香港全新推出的「Segment-of-One」個性化客戶體驗，運用大數據及人工智能，了解和分析客戶的日常理財行為及習慣，將所得的分析結果轉化為相應的專屬個人提示，令客戶於線上或線下進行個人理財時，都可收到理財建議及相關產品服務優惠的提示，從而達致個人化理財的「3H」，即超個性化 （Hyper-personalisation）、高科技（High Tech） 及人性化 （Human Touch） 的三大目標。

中銀香港在《IDC國際資料資訊公司未來企業大獎》中，連續第二年榮獲亞太區及香港區的「全方位體驗創新獎」。

相關文章：【本地銀行】中銀香港第三季減值前經營溢利106.6億元　淨息差按季擴闊35個基點至1.54%

相關文章：【稅貸戰2022】中銀香港推稅貸　實際年利率低至1.68%兼享現金回贈3500元

編輯：陳韻妍

港股 中銀香港（02388） 手機Apps 財富及資產管理 亞太 人工智能 大數據

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