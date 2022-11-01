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【Twitter改革】馬斯克攜Tesla員工進駐Twitter　進行社交網絡代碼審查

科技 11:00 2022/11/01

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五十多名Tesla員工中，有多名是Elon Musk的「得力助手」，包括軟件開發總監Ashok Elluswam。（法新社）

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）完成收購Twitter後，對團隊成員作出重大變動，除了開除原CEO及CFO等高管外，更進一步授權逾五十多名Tesla員工到Twitter工作，據悉是與社交網絡代碼審查有關。

據《CNBC》報道，Elon Musk授權旗下公司的部分員工到Twitter工作，包括五十多名Tesla員工、隧道建設公司Boring Company的兩名員工，以及人機界面公司Neuralink的一名員工。

【Twitter改革】Twitter擬修改用戶驗證過程　驗證功能或納入收費訂閱服務

該五十多名Tesla員工中，有多名是Elon Musk的「得力助手」，包括軟件開發總監Ashok Elluswamy、自動駕駛及TeslaBot工程總監Milan Kovac、軟件工程高級總監Maha Virduhagiri、高級員工技術項目經理Pete Scheutzow，以及安全情報高級經理Jake Nocon。

每周工作7天   追趕Elon Musk要求期限

有Twitter員工向《CNBC》表示，這些Tesla員工參與了Twitter社交網絡的代碼審查工作，並指示一些Twitter員工需安排每周7天、每天12小時的輪班工作，以追趕Elon Musk要求的完成期限。

【Twitter收購案】通用汽車宣布　停止在Twitter投放廣告

此外，他們亦聲稱Elon Musk要求Twitter員工，必需向他的團隊展示各種技術文件，以證明及解釋他們的工作對公司的價值；甚至威脅如無法給人留下深刻印象，他們或會遭到解僱。

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責任編輯：陳卓賢

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