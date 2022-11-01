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【金融峰會】李家超：未能出席峰會的嘉賓只屬少數　再多一名金融領袖「病假」

Hot Talk 12:53 2022/11/01

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【金融峰會】李家超：未能出席峰會的嘉賓只屬少數　強調出席人數符合預期

國際金融領袖投資峰會今日起舉行，花旗、黑石總裁皆因染疫而未能赴港，行政長官李家超今早出席行政會議前表示，未能出席金融峰會的嘉賓只屬少數，包括有兩位嘉賓由於本身確診而缺席，另一人是基於自己的行程而不前往亞洲，強調現時峰會將有200多人出席，符合預期。

李家超又形容，香港未來兩星期充滿動力及活力，金融科技周已開始，參與者過萬人，明日開始的金融峰會論壇將有逾200人出席，本周亦會舉辦國際七人欖球賽，下周四及五則有亞洲醫療健康論壇。

中午時份，美國資本集團（Capital Group）發言人表示，行政總裁Timothy Armour因「身體不適（unwell）」而未能出席金融峰會。資本集團未有明確指出Armour是否感染新冠病毒，Armour原訂會在11月3日峰會上台演說。

（第二版加入資本集團CEO缺席會議）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

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編輯：姚卓然

 

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