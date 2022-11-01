【烏克蘭戰爭】普京襲烏電網報復 基輔民眾街頭輪候食水

俄羅斯黑海艦隊早前被烏克蘭軍襲擊，引發俄軍連環轟炸烏國能源基建。俄羅斯總統普京承認，襲擊烏克蘭能源基建是報復黑海艦隊遭遇襲擊。烏克蘭首都基輔大受影響，城內水電供應不足，大批民眾排隊輪候食水。

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普京（Vladimir Putin）周一（10月31日）在新聞發布會上承認，俄軍當日針對烏克蘭能源基建發動襲，報復烏軍日前攻擊俄軍克里米亞的黑海艦隊。他更指控烏軍利用聯合國糧食出口協議的通道發起攻勢，因此亦停止履行四方協議，並暗示或有進一步行動。

普京表明，烏克蘭需確保不會在糧食出口安全通道上，威脅民用或俄國供應船隻的安全，強調俄軍在協議中擔任保障安全的角色。烏克蘭政府未就俄軍黑海艦隊遇襲認責，亦否認利用糧食出口安全通道作軍事用途。

烏克蘭軍方同日表示，俄軍當日發射55枚導彈，烏軍成功擊落45枚。總理什米哈爾（Denys Shmyhal）則指出，當地10個地區的18處基建被俄軍導彈或無人機襲擊，受襲地點主要是能源設施。

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首都基輔於周一傳出多次爆炸聲，更冒出大量黑煙。市長傑素高（Vitaliy Klitschko）表示，市內4成民眾缺水，約27萬戶無電力供應。基輔街頭出現人龍，大批市民排隊輪候食水。當地街燈熄滅，無軌電車暫時停止運作。

烏克蘭總統澤連斯基周一表示，將持續重新恢復基礎生活需求供應，表明俄軍導彈不會摧毀烏克蘭人民的生存意志。

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責任編輯：吳漢培