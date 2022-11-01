▲ 【FinTech Week】亞投行金立群：普惠金融有助亞洲經濟發展 投資數碼基建必不可少

亞洲基礎設施投資銀行行長金立群周二（11月1日）出席金融科技周時表示，該行十分重視投資數碼基建，希望收窄數碼鴻溝，以擴大普惠金融（financial inclusive）對於亞洲的正面作用。金立群稱，普惠金融有助支持亞洲經濟發展，特別是在一些地區幫助低收入人群擺脫貧困，此外大眾可通過獲得信貸投資教育領域、購買保險來應對氣候變化帶來的經營衝擊。

亞洲普惠金融仍受部分因素限制

他引述國際貨幣基金組織（IMF）在2017年發表的研究指，擴大金融服務的獲取渠道，尤其是貧困家庭，可以減少新興經濟體的收入不平等。

然而金立群認為，亞洲普惠金融仍受部分因素限制，除了語言、文化，因監管準則不一，須花費時間推動放寬亞洲各市場的金融准入。另一個關鍵限制為數碼鴻溝，故該行對基礎設施的看法與外界略有不同，不僅包括道路和發電站等傳統有形基礎設施，也重視通信及數碼基礎設施。

亞投行擁有1000億美元的資本

金立群提到，亞投行循兩個方面進行投資，首先是支持數碼經濟發展的基礎設施建設，包括5G發射塔、光纜和數據中心等，其次是支持現有基礎設施升級為智能基礎設施，例如智能城市、電網、車輛，並從宏觀整體思考部署數碼基礎設施。

亞投行為多邊銀行，創始成員由成立初的57個增至105個成員，金立群指，亞投行擁有1000億美元的資本，為未來的可持續基礎設施提供資金，又稱正在尋找更多投資機會，到2030 年將投放更多資本用於基礎設施投資，當中目標將 50%資金投放於私人企業。

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記者：李哲毅