  • 22°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 11:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FinTech Week】亞投行金立群：普惠金融有助亞洲經濟發展　投資數碼基建必不可少

宏觀解讀 10:49 2022/11/01

分享：

分享：

【FinTech Week】亞投行金立群：普惠金融有助亞洲經濟發展　投資數碼基建必不可少

亞洲基礎設施投資銀行行長金立群周二（11月1日）出席金融科技周時表示，該行十分重視投資數碼基建，希望收窄數碼鴻溝，以擴大普惠金融（financial inclusive）對於亞洲的正面作用。金立群稱，普惠金融有助支持亞洲經濟發展，特別是在一些地區幫助低收入人群擺脫貧困，此外大眾可通過獲得信貸投資教育領域、購買保險來應對氣候變化帶來的經營衝擊。

亞洲普惠金融仍受部分因素限制

他引述國際貨幣基金組織（IMF）在2017年發表的研究指，擴大金融服務的獲取渠道，尤其是貧困家庭，可以減少新興經濟體的收入不平等。

然而金立群認為，亞洲普惠金融仍受部分因素限制，除了語言、文化，因監管準則不一，須花費時間推動放寬亞洲各市場的金融准入。另一個關鍵限制為數碼鴻溝，故該行對基礎設施的看法與外界略有不同，不僅包括道路和發電站等傳統有形基礎設施，也重視通信及數碼基礎設施。

亞投行擁有1000億美元的資本

金立群提到，亞投行循兩個方面進行投資，首先是支持數碼經濟發展的基礎設施建設，包括5G發射塔、光纜和數據中心等，其次是支持現有基礎設施升級為智能基礎設施，例如智能城市、電網、車輛，並從宏觀整體思考部署數碼基礎設施。

亞投行為多邊銀行，創始成員由成立初的57個增至105個成員，金立群指，亞投行擁有1000億美元的資本，為未來的可持續基礎設施提供資金，又稱正在尋找更多投資機會，到2030 年將投放更多資本用於基礎設施投資，當中目標將 50%資金投放於私人企業。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

相關文章：【FinTech Week】平安壹賬通銀行：客戶貸款貿易價值75%來自大灣區　CDI可望進一步簡化審批

相關文章：【FinTech Week】滙豐林慧虹：確保金融科技公司蓬勃發展符合銀行利益　與初創合作為客戶提供物流供應商即時報價

相關文章：【FinTech Week】證監會梁鳳儀：三方面研究放寬散戶參與虛擬資產交易　基金公司可申推比特幣ETF

記者：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
Fintech 新興市場 中國市場 國際貨幣基金組織 氣候暖化 投資銀行 5G 基建 亞洲

上一篇文章

【金融峰會】李家超：未能出席峰會的嘉賓只屬少數　強調出席人數符合預期

下一篇文章

【投行重組】瑞信主席：瑞信會再次重生並保持獨立　不會進行任何收購的討論
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【打風消息】天文台：三號風球會在今日維持　幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課
【打風消息】天文台：三號風球會在今日維持　幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款