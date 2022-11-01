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【投行重組】瑞信主席：瑞信會再次重生並保持獨立　不會進行任何收購的討論

股市 10:41 2022/11/01

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【投行重組】瑞信主席：瑞信會再次重生並保持獨立　不會進行任何收購的討論

瑞信（Credit Suisse）早前公布裁員重組方案，但無助挽回市場信心。瑞信主席Axel Lehmann接受彭博訪問時表示，瑞信將會再次重生，集團不會進行任何收購的討論，「瑞信希望保持獨立（We want to stay independent）」。

瑞信股價今年來跌逾五成，市場憂慮其財政能力，令瑞信陷入被收購的傳聞。Lehmann指，40億瑞郎（約312億港元）的增資會令瑞信「堅如盤石」，有助集團進行重組，從根本上縮小投資銀行規模，並縮減其交易業務。

瑞信擬加強拓拉美、中東及亞太市場

他認為，瑞信是一家以財富管理為中心的企業，以企業家、富有客戶為中心，集團正計劃加強拓展拉丁美洲、亞太區及中東市場，「我們是一家財富管理公司，資產管理與之並駕齊驅」。

Lehmann表示，非常有信心瑞信於下周會就向Apollo Global Management為首的財團出售大部分證券化產品達成協議，並保留資金作未來業務發展。

瑞信：本季裁員2700人、分拆投行業務、引資沙特銀行【下一頁】

瑞信此前公布戰略重組方向，計劃籌集資金，總額約40億瑞郎，當中15億瑞郎來自Saudi National Bank。Lehmann指，非常高興能夠有像Saudi National Bank的投資者。

相信香港會繼續發揮國際金融中心的卓越角色

Lehmann稱，看好亞太區增長前景，並反駁了有關對中國經濟增長下滑的擔憂，但該行會關注地緣政治風險，並相信香港會繼續發揮國際金融中心的卓越角色。

瑞信早前預計，本季會裁員2700名全職員工，目標2025年底人手降至4.3萬人，較9月底5.2萬人少9000人，會循自然流失和有限度裁員達成。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

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編輯：陳韻妍

投資銀行 Axel Lehmann 國際金融中心 財富及資產管理 分拆 拉丁美洲 亞太 地緣政治 香港 裁員

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