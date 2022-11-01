▲ 【內房危機】內房行業至今年底仍有逾4200億元債務到期 明年到期總額達1.87萬億元

多間內房先後出現債券違約。據《彭博》報道，現時至明年底，負債累累的內房行業將至少有2,920億美元（約22,922億港元）的在岸和離岸債務到期，意味著繼今年創紀錄的違約浪潮之後，兌付壓力可能愈來愈大。

報道指，內房今年年內還有537億美元（4,215.5億港元）債務將要到期，明年第一季度將有723億美元（5,676.6億港元）到期。根據彭博和研究公司用益信託匯編的數據，這涵蓋了在岸、離岸的債券和貸款以及國內信託貸款。

安本的亞洲固定收益主管Henry Loh指，參照2022年的情況，許多壓力來源於第一季度會迎來債務到期洪峰，因此，2023年第一季度的償付壓力無疑將給已然充滿挑戰的環境增加困難。

不過，也有一些好的消息。2023年全年到期總額為2,380億美元（約18,683億港元），比今年全年要少約25%，更低於2021年3,810億美元的峰值。可是，深高投資創始合伙人李凱稱，現金流惡化意味著房地產公司明年會感受到比今年更大的償付壓力。

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編輯：姚卓然

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