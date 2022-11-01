▲ 【本港樓市】富瑞黃梓皓：本港按息會於4至4.5厘見頂 樓價大約回落約兩成、邊個價位住宅最受影響？

本港加息周期剛開始不久，惟本港樓市今年來已回落約一成。富瑞證券研究部中國金融業副總裁黃梓皓接受本報專訪時預期，本港按息會於4至4.5厘見頂，故樓價大約回落約兩成，從時間點及息口上升幅度來看，現時樓市下行周期已過一半，預期明年上半年下行周期便結束。

富瑞預期是次加息周期P累計升1.4至1.6厘

市場憂慮銀行加P會令供樓負擔大增，黃梓皓表示，對銀行來說，利息支出愈少愈好，除非見到有較多的客戶從活期存款，轉到定期存款，否則加P的壓力不會很大，因「活期存款加0.25厘利息，總比定期存款要支付2厘息為佳」，而港銀9月啟動加P周期後，預期港銀於11月、12月及明年2月都會加P，預期是次加息周期，P累計僅會上升1.4至1.6厘，故加P對心理的影響反而較大。

本港樓價今年輾轉回落，黃梓皓指，受本港人口流出影響，樓市已由昔日的嚴重供不應求，變成供需大致平衡，但基於本港每戶平均人數達2.7至2.8人，仍高於全球其他一綫城市，顯示本港仍有大量積壓需求。

他認為，樓市下行周期中，最受影響預期是介乎1,500萬至3,000萬的中高價住宅，因息口上升令按揭負擔增加，令目標客群轉至較低價位的住宅，所以今年來跌價最多的屋苑，大部分是傳統中產居住的區域，樓齡大兼樓價高，例如太古及美孚，元朗及天水圍等新界北部的樓盤價格反而與1至2年前差不多。

【專訪全文可按此】

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記者：陳韻妍