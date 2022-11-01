【TWTR】馬斯克據報將50多名Tesla員工拉入Twitter之中　另要求月初完成重設訂閱及驗證系統

▲ 【TWTR】馬斯克據報將50多名Tesla員工拉入Twitter之中 另擬月初完成重設訂閱及驗證系統

據外電報道，Twitter（美：TWTR）唯一董事兼行政總裁、Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）將50多名Tesla員工拉入Twitter公司之中。

消息指，馬斯克將50多名Tesla員工轉至Twitter之中，其中包括 軟件開發總監Ashok Elluswamy、Autopilot和TeslaBot工程總監Milan Kovac、軟件工程高級總監Maha Virduhagiri；高級職員技術項目經理 Pete Scheutzow 和 Tesla 監控部門的成員Jake Nocon 擔任安全情報高級經理。

除此之外，還有2名來自Boring Company及1名來自Neuralink加入Twitter。

同時，Twitter員工透露，馬斯克敦促他們盡快了解Twitter的所有信息，從源代碼到內容審核，再到數據隱私，以便他可以重新設計平台。而在上周末，上述來自Tesla的員工已參與了社交網絡的代碼審查。

報道又提到，馬斯克希望在11月的第一周完成重新設計公司的訂閱軟件，名為Twitter Blue，以及公司的驗證系統。

Twitter員工亦指， Twitter的經理已指示一些員工每周7天輪班，並工作12小時，以趕上馬斯克緊迫的最後期限。而這樣的衝刺工作並沒有任何關於加班費或補償時間或工作保障。這因能否在期限前完成此 任務，將被視為可留任的安排。

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編輯：姚卓然