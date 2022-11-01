把握全球化順流新窗口

2022年已接近尾聲，宏觀環境風雲詭譎的變化勢頭絲毫沒有改變，大有愈演愈烈之勢，而中國高水準對外開放的步伐並沒有因為逆流、險灘而止步不前。面對構建人類命運共同體的目標，中國經濟在順勢而為中探索主動引領，尋求區域化與全球化的有機結合，兼顧自身競爭優勢與多邊主義合作的內外均衡，助力推進全球化縱深發展。

中國是全球第二大數字經濟體，近十年來，電商平台改變了人們的消費模式，帶來了數位貿易的新浪潮。特別是在疫情爆發之後，物理距離再一次橫亙於供應鏈之上，而數字貿易的天然優勢則可以幫助企業高效率且低成本地輕鬆跨越物理距離。

從需求端來看，由於疫情衝擊使得線上消費市場持續壯大，需求端正在倒逼數位技術進一步融入國際貿易流程之中，通過數位化轉型反覆運算優化國際貿易模式，不僅加速了傳統貿易的數位化升級轉型，而且催生出了新的貿易合作模式。根據中國海關資料可以看出，跨境電商作為中國外貿新業態新模式，近些年來一直保持2位數以上的增長速度，整體規模更是在最近5年增長近10倍，2021年跨境電商進出口1.98萬億元，增長15%，數字貿易展現出增長動能。

從供給端來看，中國數字貿易不僅擁有高速的增長態勢，其貿易產業內部的結構也在不斷更新優化，發展後勁充足。不斷完善的貿易管道、不斷豐富的貿易企業與生產企業的合作模式、不斷拓寬的線上與線下交互模式，以及不斷突出的產品異質化特徵，中國數位貿易不僅僅把握住了當前線上貿易的紅利，更是通過持續的技術革新與模式創新增強了自身貿易韌性，為未來的發展積極儲備動能。

從數字貿易基礎設施來看，一方面中國數位化軟實力不俗，海量的資料資源可以形成網路與規模效應，規模大且活力足的網路零售市場，將助力引領全球消費趨勢與創新；另一方面中國數字基礎設施發達，5G基站、5G用戶數量都是在全球占比高，IPv6的活躍用戶數約7億，超前佈局的數字新基建將持續釋放紅利。從外部合作機遇來看，越來越多國家也都意識到，在商品貿易遭遇寒流的時候，數字貿易或將成為破局之機，打破物理距離與隔閡，將大大降低中小微外貿企業參與更多的國際貿易機會。同時，中國也與更多的國家探尋新的合作方式，例如，申請加入數字經濟夥伴關係協定（DEPA），在後疫情時代數字經濟引領的全球範圍內的資源配置和產業分工中搶佔先機。

責任編輯︰梁浩碩

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