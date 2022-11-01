【港股ADR+夜期】中概股指數升5%　夜期倒跌（不斷更新）

「復工委員會」的消息繼續熱炒，外資跟風買貨，藍籌股ADR雖靠穩，已足以令中概股指數大升5%，報4883點，夜期則跌60點。值得留意的是，微博微信等已禁止搜尋「復工委員會」。

國務院總理李克強表示，要保持經濟運行在合理區間，力爭實現更好結果。李克強還說，政府將繼續推動穩經濟一攬子政策舉措全面落地，有力促進經濟平穩健康可持續發展。

連日來已有多個好消息推升港股，包括傳中信集團接手騰訊南非大股東持股，而消息剛被否認。

另外，明日會否掛8號風球，將影響港股交易。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 138.15 -1.0% 騰訊ADR 224.97 -1.1% 滙豐ADR 41.54 +1.2% 阿里巴巴美股 65.59 -0.8%

北水錄74.4億元淨流入 下半年單日最多

北水全日淨流入近74.4億元，為下半年淨流入最多的一日，連續19個交易日錄得淨流入。資金繼續吸騰訊 （00700） 及美團 （03690） ，兩隻股份分別錄得21.4億元及13億元淨流入，比亞迪股份 （01211） 亦有6.4億淨流入；恒生中國ETF （02828） 及新東方在線 （01797） 分別錄得8.8億元及0.8億元淨流出。

恒指夜期升23點，報15479點。

▼ 點擊圖片放大

恒指反彈768點 未企穩10天綫

市場憧憬內地重新開放，大市於11月首個交易日反彈逾700點。ATM領市，美團 （03690） 升近12%，騰訊 （00700） 升逾10%，阿里巴巴 （09988） 升逾7%，濠賭股炒上，金沙 （01928） 升逾11%，恒指高開172點，其後升幅擴大，午後曾升逾900點，高見15632點，恒指全日升768點，收報15455點，未企穩10天綫，成交1538億元。科指升7.8%，報3075點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 美團 139.60 +11.9 +113 -29 騰訊 227.40 +10.6 +107 8 友邦 63.40 +6.6 +78 13 新世界 16.16 +0.6 +1 32 聯通 3.34 無升跌 0 5 中銀香港 24.25 -0.6 -1 11

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

即市走勢︰

【22：30】中概股指數大升5%，報4883點，夜期則跌60點

【22：00】夜期升10點

【16：22】【騰訊700】騰訊南非大股東Naspers與中信集團齊否認悉售騰訊股權傳聞

【16：10】ATM領市，美團 （03690） 升近12%，騰訊 （00700） 升逾10%，阿里巴巴 （09988） 升逾7%，濠賭股炒上，金沙 （01928） 升逾11%，恒指反彈768點，收報15455點，未企穩10天綫，成交1538億元。科指升7.8%，報3075點。

【16：00】恒指U盤前升745點，報15432點。

【15：51】【新股IPO】內地物聯網濠暻科技第二度遞表赴港上市 首五個月純利增67%

【15：31】曾升16%的美團 （03690） 最新升近一成，騰訊 （00700） 升近9%，阿里巴巴 （09988） 升近6%。

【15：24】大市短綫高位回吐近300點，最新升679點，報15366點。

【15：22】港交所 （00388） 升近一成，高見229.8元。

【15：15】港股尾市升近950點，高見15629點。

【15：08】美團 （03690） 尾市升15%，高見229.8元。

【14：56】恒指升勢略為回順，最新升約814點，報15501點。

【14：55】港交所 （00388） 、友邦 （01299） 升逾7%，滙豐 （00005） 升逾1%，中移動 （00941） 升0.9%。

【14：49】大市最新升近900點，報15586點，科指升9.1%，報3111點。

【14：44】美團 （03690） 升幅進一步擴大至逾14%，騰訊 （00700） 升一成，阿里巴巴 （09988） 升逾9%，恒指升831點，報15518點，科指升8.2%，報3087點。

【14：39】海底撈 （06862） 升逾14%，高見13.36元，暫為表現最好藍籌。

【14：32】港股愈升愈有，最新升800點，報15487點；科指升8%，報3081點。ATM升逾8%至13%。

【14：32】金沙 （01928） 升幅擴大至逾11%，銀娛 （00027） 升逾9%。

【14：26】李寧 （02331） 反彈一成，高見44.95元，安踏 （02020） 升逾6%，特步 （02020） 升逾5%。

【14：23】ATM升8%至12%，大市升逾700點，報15424點，升737點，科指升7.4%，報3063點。

【14：17】潤啤 （00291） 升11%，青啤 （00168） 升近一成，百威亞太 （01876） 升逾5%。

【14：12】恒指升近700點，高見15386點，上試15400點關口。

【14：07】美團 （03690） 升11%，騰訊 （00700） 升逾8%，阿里巴巴 （09988） 升逾7%，恒指升幅擴大至673點，報15360點，科指升6.3%，報3033點。

【13：26】康希諾生物 （06185） 升11%，高見81.65元，1個月內股價低位反彈1倍。

【13：19】【FinTech Week】歐冠昇：納海外公司入港股通成變革一步 內地投資者渴求機遇

【13：13】友邦 （01299） 股價績後造好，午後升幅擴大至近7%，高見63.5元。

【13：12】大市升幅再擴大至500點。

【13：09】美團 （03690） 午後初段升9%，騰訊 （00700） 升逾6%，阿里巴巴 （09988） 升半成。

【13：05】恒指升約425點，報15112點；科指升4.4%，報2977點。

【13：04】金沙 （01928） 升幅擴大至一成，高見15.1元；銀娛 （00027） 升6%，高見38.15元。

【澳門博彩】金沙午後抽高8% 澳門10月賭收跌一成遜預期

【13：00】濠賭股午後短綫拉上，銀娛 （00027） 午後升逾4%；金沙 （01928） 升逾8%。

【13：00】港股午後初段升約320點，報15007點。科指升3.3%，報2947點。

【12：17】【新股IPO】4新股招股、僅心泰醫療孖展超購近1倍 一文看清新股認購表現（附表）

【12：00】恒指半日升346點，報15033點，成交652億元。科指升3.6%，報2953點。ATM造好，其中美團 （03690） 升近7%，騰訊 （00700） 升逾5%，阿里巴巴 （09988） 升4%。旭輝 （00884） 復牌逆市挫近26%。

【12：00】【內房危機】惠譽將碧桂園信貸評級連降兩級至BB-、展望負面 內房融資困境礙財務靈活性

【11：47】內銀逆市向下，建行 （00939） 跌近1%；工行 （01398） 跌0.3%；農行 （01288） 跌逾1%，齊齊破底。

【11：39】聯想 （00992） 逆市下跌，跌幅擴大至3%，低見6.09元。

【11：38】大市升幅進一步收窄至400點內，報15066點，升379點；科指升3.5%，報2951點。

【11：33】【大行看法】花旗：內地明年經濟若硬著陸 將削科技股盈測四成

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.9%；深證升1.2%；創業板指升近1%。

【11：22】煤炭股普遍逆市向下，兗礦能源 （01171） 跌逾3%，中煤 （01898） 跌0.2%，神華 （01088） 升1%。

【11：14】潤啤 （00291） 升逾7%，青啤 （00168） 升逾6%，百威亞太 （01876） 升逾3%。

【11：07】港股升勢略為回順，恒指升幅收窄至500點內，報15147點，升460點。科指升4.6%，報2983點。

【10：55】【金融峰會】李家超：未能出席峰會的嘉賓只屬少數 強調出席人數符合預期

【10：52】大市升幅擴大至600點，報15290點，升603點；科指升6.1%，報3028點。

【10：51】友邦 （01299） 升近6%，高見63.1元。

【10：49】手機孖寶造好，瑞聲 （02018） 最新升一成，舜宇 （02382） 升近9%。

【10：47】明源雲 （00909） 股價升逾14%，高見4.14元。

【10：42】美團 （03690） 升一成，高見137.5元，騰訊 （00700） 最新升逾7%，阿里巴巴 （09988） 升6%。另外，小米 （01810） 升逾3%，京東 （09618） 升半成。

【10：36】ATM造好，美團升逾9%；騰訊升近7%，阿里巴巴升逾5%，恒指升500點。

【10：33】美團 （03690） 升近9%，為表現最好藍籌；聯想 （00992） 逆市跌近2%，藍籌中表現最差。

【10：32】【內房危機】內房行業至今年底仍有逾4200億元債務到期 明年到期總額達1.87萬億元

【10：29】電訊首科 （03997） 反彈21%，高見1.45元。

【10：17】港股曾升近500點，最多升480點高見14859點，恒指最新升420點，報15107點；科指升3.9%，報2962點。

【10：10】體育用品股終見反彈，李寧 （02331） 升逾3%；安踏 （02020） 升逾2%；特步 （01368） 升逾1%。

【10：04】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾6%，阿里巴巴 （09988） 升逾4%，大市最新升400點，科指升近3.5%。

【10：01】【本港樓市】富瑞黃梓皓：本港按息會於4至4.5厘見頂 樓價大約回落約兩成、邊個價位住宅最受影響？

【09：58】美團 （03690） 、騰訊 （00700） 最新升半成，阿里巴巴 （09988） 升近4%，恒指升近350點，報15032點，升345點；科指升2.7%，報2930點。

【09：49】中國10月財新製造業為PMI 49.2，高於預期的49及前值的48.1。

【09：47】內房股個別發展，中海外 （00688） 跌逾1%；潤地 （01109） 升0.4%；碧桂園 （02007） 升2%；龍湖 （00960） 轉升0.6%，旭輝 （00884） 跌23%。

【09：44】港股早段升幅收窄至200點內，報14875點，升188點。

【09：39】舜宇 （02382） 升逾4%；瑞聲 （02018） 升近3%，丘鈦 （01478） 升逾2%。另一方面，高偉電子 （01415） 跌1%。

【09：37】三桶油見反彈，中石油 （00857） 升逾1%；中海油 （00883） 升0.4%；中石化 （00386） 升逾2%。

【09：36】大市開市後曾升最多315點觸及萬五關，高見15002點，惟暫未企穩，最新報14935點，升248點。

【09：34】龍湖 （00960） 未止跌，股價逆市再跌5%，低見9.15元。

【09：33】友邦 （01299） 早段升幅擴至3%，高見61.35元。

【09：32】ATM開市後分別升逾3%。

【09：30】恒指開市後升近250點，報14934點，科指升2.2%，報2910點。

【09：29】滙豐 （00005） 高開1%；友邦 （01299） 績後升0.6%；港交所 （00388） 升0.1%；中移動 （00941） 逆市偏軟跌0.5%。

【09：28】裕承科金 （00279） 以先舊後新方式配售約2.5億股，每股作價0.112元，比上日收市價折讓約5.08%，籌集所得淨額約2747萬元，裕承科金股價高開逾13%。

【09：24】澳博 （00880） 績後逆市向下，股價低開逾1%。

【業績｜濠賭】澳博第三季EBITDA虧損擴至9.7億

【09：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升1%，旭輝 （00884） 復牌挫近26%，恒指高開172點，開報14859點，科指升1.8%，報2903點。

【09：13】恒指期貨開報14830點，升193點。

【08：29】恒指黑期跌1點，報14716點；道指期貨升52點，報32827點。

【08：07】【內房危機】「示範民企」旭輝無法與債權人達成延遲還款方案 股份今復牌

【08：04】【中概股】寶尊電商今日起轉為在港雙重上市

【07：48】【業績】友邦第三季新業務價值按年升7% 香港業務再次實現新業務價值增長

【07：45】港股ADR收報14712點，升25點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報40.68元，較港收市價高0.43元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報206.29元，較港收市價高0.69元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報62.38元，較港收市價高0.93元或1.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【07：30】美國議息前夕，美元轉強及債息回升壓抑股市；「聯儲局線人」《華爾街日報》記者Nick Timiraos指儲局為制伏通脹，最終利率可能高於預期 ； 美國長債息重上4厘，美滙指數亦站上111水平。道指收市跌128點，報32732點，納指跌114點或1.03%，報10988點，標指跌29點，報3871點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

責任編輯︰梁浩碩