【港股市況】ATM造好、美團大升一成　恒指升500點重上15000（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

科技股向上，港股反彈高開逾百點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升1%，旭輝 （00884） 復牌挫近26%，恒指高開172點，開報14859點，科指升1.8%，報2903點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：55】【金融峰會】李家超：未能出席峰會的嘉賓只屬少數 強調出席人數符合預期

【10：52】大市升幅擴大至600點，報15290點，升603點；科指升6.1%，報3028點。

【10：51】友邦 （01299） 升近6%，高見63.1元。

【10：49】手機孖寶造好，瑞聲 （02018） 最新升一成，舜宇 （02382） 升近9%。

【10：47】明源雲 （00909） 股價升逾14%，高見4.14元。

【10：42】美團 （03690） 升一成，高見137.5元，騰訊 （00700） 最新升逾7%，阿里巴巴 （09988） 升6%。另外，小米 （01810） 升逾3%，京東 （09618） 升半成。

【10：36】ATM造好，美團升逾9%；騰訊升近7%，阿里巴巴升逾5%，恒指升500點。

【10：33】美團 （03690） 升近9%，為表現最好藍籌；聯想 （00992） 逆市跌近2%，藍籌中表現最差。

【10：32】【內房危機】內房行業至今年底仍有逾4200億元債務到期 明年到期總額達1.87萬億元

【10：29】電訊首科 （03997） 反彈21%，高見1.45元。

【10：17】港股曾升近500點，最多升480點高見14859點，恒指最新升420點，報15107點；科指升3.9%，報2962點。

【10：10】體育用品股終見反彈，李寧 （02331） 升逾3%；安踏 （02020） 升逾2%；特步 （01368） 升逾1%。

【10：04】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾6%，阿里巴巴 （09988） 升逾4%，大市最新升400點，科指升近3.5%。

【10：01】【本港樓市】富瑞黃梓皓：本港按息會於4至4.5厘見頂 樓價大約回落約兩成、邊個價位住宅最受影響？

【09：58】美團 （03690） 、騰訊 （00700） 最新升半成，阿里巴巴 （09988） 升近4%，恒指升近350點，報15032點，升345點；科指升2.7%，報2930點。

【09：49】中國10月財新製造業為PMI 49.2，高於預期的49及前值的48.1。

【09：47】內房股個別發展，中海外 （00688） 跌逾1%；潤地 （01109） 升0.4%；碧桂園 （02007） 升2%；龍湖 （00960） 轉升0.6%，旭輝 （00884） 跌23%。

【09：44】港股早段升幅收窄至200點內，報14875點，升188點。

【09：39】舜宇 （02382） 升逾4%；瑞聲 （02018） 升近3%，丘鈦 （01478） 升逾2%。另一方面，高偉電子 （01415） 跌1%。

【09：37】三桶油見反彈，中石油 （00857） 升逾1%；中海油 （00883） 升0.4%；中石化 （00386） 升逾2%。

【09：36】大市開市後曾升最多315點觸及萬五關，高見15002點，惟暫未企穩，最新報14935點，升248點。

【09：34】龍湖 （00960） 未止跌，股價逆市再跌5%，低見9.15元。

【09：33】友邦 （01299） 早段升幅擴至3%，高見61.35元。

【09：32】ATM開市後分別升逾3%。

【09：30】恒指開市後升近250點，報14934點，科指升2.2%，報2910點。

【09：29】滙豐 （00005） 高開1%；友邦 （01299） 績後升0.6%；港交所 （00388） 升0.1%；中移動 （00941） 逆市偏軟跌0.5%。

【09：28】裕承科金 （00279） 以先舊後新方式配售約2.5億股，每股作價0.112元，比上日收市價折讓約5.08%，籌集所得淨額約2747萬元，裕承科金股價高開逾13%。

【09：24】澳博 （00880） 績後逆市向下，股價低開逾1%。

【業績｜濠賭】澳博第三季EBITDA虧損擴至9.7億

【09：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升1%，旭輝 （00884） 復牌挫近26%，恒指高開172點，開報14859點，科指升1.8%，報2903點。

【09：13】恒指期貨開報14830點，升193點。

【08：29】恒指黑期跌1點，報14716點；道指期貨升52點，報32827點。

【08：07】【內房危機】「示範民企」旭輝無法與債權人達成延遲還款方案 股份今復牌

【08：04】【中概股】寶尊電商今日起轉為在港雙重上市

【07：48】【業績】友邦第三季新業務價值按年升7% 香港業務再次實現新業務價值增長

【07：45】港股ADR收報14712點，升25點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報40.68元，較港收市價高0.43元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報206.29元，較港收市價高0.69元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報62.38元，較港收市價高0.93元或1.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國議息前夕，美元轉強及債息回升壓抑股市；「聯儲局線人」《華爾街日報》記者Nick Timiraos指儲局為制伏通脹，最終利率可能高於預期 ； 美國長債息重上4厘，美滙指數亦站上111水平。道指收市跌128點，報32732點，納指跌114點或1.03%，報10988點，標指跌29點，報3871點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

責任編輯︰梁浩碩