【港股市況】ATM升1%至2%　旭輝復牌挫近26%　恒指高開172點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

科技股向上，港股反彈高開逾百點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升1%，旭輝 （00884） 復牌挫近26%，恒指高開172點，開報14859點，科指升1.8%，報2903點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：30】恒指開市後升近250點，報14934點，科指升2.2%，報2910點。

【09：29】滙豐 （00005） 高開1%；友邦 （01299） 績後升0.6%；港交所 （00388） 升0.1%；中移動 （00941） 逆市偏軟跌0.5%。

【09：28】裕承科金 （00279） 以先舊後新方式配售約2.5億股，每股作價0.112元，比上日收市價折讓約5.08%，籌集所得淨額約2747萬元，裕承科金股價高開逾13%。

【09：24】澳博 （00880） 績後逆市向下，股價低開逾1%。

【業績｜濠賭】澳博第三季EBITDA虧損擴至9.7億

【09：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升1%，旭輝 （00884） 復牌挫近26%，恒指高開172點，開報14859點，科指升1.8%，報2903點。

【09：13】恒指期貨開報14830點，升193點。

【08：29】恒指黑期跌1點，報14716點；道指期貨升52點，報32827點。

【08：07】【內房危機】「示範民企」旭輝無法與債權人達成延遲還款方案 股份今復牌

【08：04】【中概股】寶尊電商今日起轉為在港雙重上市

【07：48】【業績】友邦第三季新業務價值按年升7% 香港業務再次實現新業務價值增長

【07：45】港股ADR收報14712點，升25點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報40.68元，較港收市價高0.43元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報206.29元，較港收市價高0.69元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報62.38元，較港收市價高0.93元或1.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國議息前夕，美元轉強及債息回升壓抑股市；「聯儲局線人」《華爾街日報》記者Nick Timiraos指儲局為制伏通脹，最終利率可能高於預期 ； 美國長債息重上4厘，美滙指數亦站上111水平。道指收市跌128點，報32732點，納指跌114點或1.03%，報10988點，標指跌29點，報3871點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

責任編輯︰梁浩碩