【內房危機】「示範民企」旭輝無法與債權人達成延遲還款方案、暫停支付境外債所有本金和利息　股份今復牌

▲ 【內房危機】「示範民企」旭輝無法與債權人達成延遲還款方案 股份今復牌

被列為「示範民企」之一的旭輝 （00884） 公布，自10月公告至今，集團尚無法與其於10月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人達成既可以讓集團補救延遲還款問題，又同時能夠維護公司最佳利益以顧全集團所有持份者利益的協議。因此，集團終止了與所有境外個別債權人或債權人團體的相關討論。

旭輝今（11月1日）恢復股份、認股權證及衍生工具於聯交所買賣，而債務證券仍將繼續停牌。

暫停支付境外融資所有本金和利息

旭輝感謝債權人的配合和支持，集團及相關成員並未就上述討論所涉及的債務向任何相關境外債權人支付款項或提供額外增信。

集團指，為確保公平對待所有境外債權人，集團已暫停支付集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息（集團預計將繼續支付的若干有抵押的項目貸款則除外）。

境外債務總額約68.5億美元

自今年1月1日起，集團已向境外債權人支付本金和利息約15億美元。同期，集團僅籌集約5億美元的新增境外融資（而所得款項淨額主要用於現有負債之再融資）。集團一直倚賴其內部現金資源，並從境內匯出大量現金以履行該等償付義務。

9月以來，市場進一步惡化，銷售疲弱，行業融資愈趨困難，集團現金流惡化程度超出預期。同時集團部分融資因評級下調觸發提前兌付條款，境外兌付壓力在短期內劇增。10月份，集團境內外均沒有新增重大融資，而且向境外匯款也遇到延誤。目前集團的境外債務總額（包括銀行貸款、優先票據和可換股債券）約68.5億美元，暫停支付的款項（即到期未付的本金和利息總額（含因部份債權人按照相關融資的條款行使既有的求償權產生的款項））達到約4.14億美元。即使集團竭盡全力，集團仍可能持續受壓，無法產生履行目前和日後義務所需之足夠現金。經諮詢法律意見，集團暫停向所有境外債權人進行支付，以確保公平對待所有境外債權人。

削高管薪酬省成本

同時，集團將全力保交付、保經營及維護境內融資，為所有持份者保存價值。此外，在不影響交付和正常營運的前提下，集團正厲行節約，採取減省成本的措施，包括縮減非核心、非必要的營運和支出，削減高級管理人員的薪酬福利和一般員工的差旅補助和津貼。

另外，集團的境內附屬公司並無擔保集團的任何境外銀行貸款、優先票據和可換股債券。集團的境外債務問題對整體境內融資並無重大影響。現時集團仍保持正常商業運營，並將積極主動地管理境外債務，正採取即時舉措，穩定局面，開展與境外債權人的討論。

集團已聘請海通國際證券有限公司擔任財務顧問及年利達律師事務所擔任法律顧問，協助集團與境外債權人進行透明的對話，與集團及境外債權人共同探討一切可行選項以尋求全面解決現有困難的方案，確保集團的長遠未來，維護所有持份者的利益。

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編輯：姚卓然