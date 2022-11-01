【業績】友邦半日彈5%　第三季新業務價值按年升7%　香港業務再次實現新業務價值增長

▲ 【業績】友邦第三季新業務價值按年升7%

友邦 （01299） 公布第三季業績。按固定匯率基準計算，友邦新業務價值升按年7%至7.41億美元，新業務價值利潤率為58.1%，下跌0.3個百分點。年化新保費升8%至12.71億美元，總加權保費收入升2%至86.56億美元。

友邦高開1.8%後向上，半日更彈高5.1%，報62.5元，成交額為11.9億元。

首席執行官兼總裁李源祥表示，友邦保險的所有報告分部於第三季均取得新業務價值增長，各個業務在第二季回復的增長勢頭延續至第三季。

隨著內地的疫情遏制措施放寬，友邦保險中國業務的銷售勢頭在第三季大幅改善，新業務價值較2021年第三季增長6%。在上海業務活動回升的支持下，在地域拓展前成立的分公司締造按年及按季的增長。另外，於新增地區的新業務價值繼續取得卓越的按年增長。

在透過澳門分公司向內地訪澳旅客銷售取得卓越增長的支持下，友邦保險香港業務於本季再次實現新業務價值增長。

【業績｜濠賭】澳博第三季EBITDA虧損擴至9.7億

【業績｜公用股】粵海投資大挫17% 首九個月收入跌近兩成

【業績｜紙業股】晨鳴紙業第三季少賺近94% 遭售價下降、原材料價格上漲夾擊

責任編輯︰梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣