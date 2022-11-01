【專家之言】壞消息不斷 9月有逾3千人不怕死去買樓 這四類上車客有何心態?

近期壞消息接踵而來，繼美國暴力加息後，英磅滙價大瀉，俄烏戰爭升級，瑞信債務隨時違約，港股失守17000點創11年新低，連累一二手住宅買賣成交都大跌，9月份跌至3,486宗，相比去年平均每月6,484宗，大跌46%。在環球多項不利因素夾擊下，雖則成交大跌，但為何上月還有3,000多人不怕死去買樓呢？筆者估計，現在仍有4類人會選擇在今天風高浪急的惡劣環境下上車買樓。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

婚後築愛巢

第一類：被迫上車客。根據統計處數據，每年平均約有4至5萬對新人結婚，當中部分期望婚後能擁有屬於自己的愛巢，尤其是女性大都想有多一份安全感。正所謂「良禽擇木而棲」，女方及其家人大多希望婚前男方能擁有自置居所，婚後不致被業主加租逼遷。就算女方不介意，只要能力所及，男方都樂意為摯愛提供最好的。因此，無論市好市壞，市場總有一班「剛性需求」。

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換樓搬大屋

第二類：細樓換大樓客。隨着婚後家庭成員增加，一房換兩房、兩房換三房的需求永遠存在。很多人認為樓換樓應該在升市時進行，因為經濟好時賺錢容易，買大些貴一點也無所謂，但實情是，好市時賣出貴時買入更貴。相反，只要你有份工作就無問題，換樓最佳時機其實是在跌市時，正所謂「平賣平買」，賣出便宜時買入更便宜，如果時間掌握得好還可以賺差價。

為買心頭好

第三類：非心水盤不買客。旺市時，永遠客多盤少，高層開揚特色的靚盤更是一盤難求，給幸運的你遇上，業主開出天價，討價還價時業主更會不斷「反你價」，因為業主覺得自己的物業是「皇帝女」不怕嫁不出，就算你真是買到都會是「創新高價」！

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然而，在淡市時盤多客少，大量又便宜又靚好盤筍盤任君選擇，一來無買家跟你爭，二來業主不敢反你價，更會隨時大減價，因此淡市經常出現同類户型「創新低價」！

博樓市回升

第四類：敢於冒險客。今天樓價已由高位下調了近10％，如現在夠膽入市大力還價，隨時再便宜多10至15％，一來一回已買便宜了2成有多，就算未來樓價真的大跌3成，最多都是輸10個8個percent，但如果一兩年後香港能完全復常的話，樓價可能有機會反彈至高位，那就能賺到兩成以上，值博率相對高。

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總括來說，如你今天工作穩定，又有自住需要，只要你能找到一個心水靚盤，而又能討得一個好價的話，今天你可以考慮入市。當然，如你看淡後市，認為樓價未來還會大跌三五七成的話，那就不買也罷。



以上內容節錄自《iMoney Focus》782期「King談樓市」

撰文：King Sir 葉景強 香港按揭轉介創辦人兼資深物業投資者

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責任編輯：陳詠妍