【本地初創】港產電競科創VAR LIVE獲宏寰領投A輪融資　估值逾8000萬美元

▲ 港產電競科創VAR LIVE獲宏寰領投A輪融資 估值8000萬美元

本地虛擬實境（VR）電競創科公司維亞科技（VAR LIVE）宣布，獲宏寰集團領投A輪融資，估值逾8000萬美元（折合約6.24億元），通過A輪融資，VAR LIVE將進一步拓展全球VR市場業務。

VAR LIVE為數碼港初創企業，於2019年成立，業務至今覆蓋12個國家及地區、超過300家店面。VAR LIVE預期，明年將業務擴展至20個國家及地區，並將VAR BOX銷售額推高至逾1萬部新機台，活躍會員數目亦將攀升到150萬，也會繼續舉辦連串跨國性VR電競賽事。公司亦會利用Web3、XR 和 AI 技術上的優勢，全力進攻不同的 VR運動項目及VR元宇宙，實踐線下線上的會員交流。

VAR LIVE聯合創辦人及行政總裁吳聖鑫表示，新一輪資金主要用作開發有潛力市場、創造更大的營收，更會用作新遊戲開發和與不同大牌IP合作的項目上，使公司在全球VR 電競板塊上繼續獨佔鰲頭。

數碼港行政總裁任景信表示，VAR LIVE 於短期内取得豐碩成果，於疫情及經濟不穩下仍能持續增長業務，為數碼娛樂初創行業帶來鼓舞。數碼港會繼續全力支持創新社群交流協作，拓展初創企業的業界網絡及合作。

相關文章：

【VR耳塞】Anker推VR專用無線耳塞 可與Meta Quest 2配合使用

【META】Meta新VR頭盔售1萬元 微軟助陣勢增應用

記者：宋佩恩