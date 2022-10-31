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【Instagram停權】大批帳戶無預警遭停權　Instagram：正跟進問題

科技 22:25 2022/10/31

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Instagram今（31）晚突出現嚴重故障。（法新社資料圖片）

Instagram今（31）晚突出現嚴重故障，不少用戶指出，自己的Instagram帳號無預警遭停權。網頁追蹤監測網站「DownDetector」數據也指出，大量用戶匯報Instagram出現錯誤，詳細事發原因仍有待官方說明。

【WhatsApp死機】WhatsApp今午突死機　個人及群組訊息均無法發出

【Meta發展】Instagram月活躍用戶數目破20億　與Facebook差距拉近

根據DownDetector數據顯示，於香港時間晚上8時開始，大量用戶匯報Instagram出現錯誤問題，也有用戶在評論上指出，自己的帳號在沒有原因的情況下遭停權。也有用戶指出，雖然沒有遇到停權情況，但追蹤人數及粉絲人數大量減少。

本報記者也發現，自家帳戶突然被停用。（Instagram截圖）

相信是次事件波及全球用戶，截止晚上10時15分，於DownDetector匯報的用戶已多達7,159人。而本報編輯的Instagram帳戶，也同樣無故遭停權。惟目前Instagram仍未公布詳細事發原因，僅於Twitter表示得悉事件，並正跟進問題。

責任編輯：曾曉汶

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