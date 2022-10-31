【港元結算】澳門金管局：港澳跨境港元即時支付系統互通安排實施

澳門金管局公布，港澳跨境港元即時支付系統互通安排（互通安排）今日（10月31日）起實施，兩地銀行跨境港元資金結算首日運作暢順。該安排使銀行可透過相關渠道進行更安全高效的跨境資金結算，在疫情持續下，更好回應港澳兩地經濟商務活動的金融服務需求。

該局指，互通安排是港澳兩地金管局積極磋商協調的成果，有助推進兩地金融市場互聯互通，從實務上融入粵港澳大灣區的協同發展。

澳門金融管理局於2020年10月，推出了澳門的「港元即時支付結算系統（HKD RTGS）」，讓澳門銀行向市民和商戶提供更安全、更高效的澳門港元即時跨行轉帳結算服務。系統投入服務兩年來運作暢順，已處理了近7000億港元的交易。澳門HKD RTGS 對即時跨行轉帳結算的標準化處理，為實現互通安排提供必要基礎。及後澳門金管局與香港金管局磋商，推動兩地HKD RTGS的對接，協調兩地銀行業界於今日落實互通安排，使銀行可透過這一渠道進行更安全高效的跨境資金結算。未來澳門金管局將續與香港金管局合作，鼓勵銀行加入互通安排，並探討逐步拓展相關服務。

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