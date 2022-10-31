【香港經濟】第三季經濟預估收縮4.5%　遜市場預期

政府統計處公布，根據預先估計數字，本港今年第三季本地生產總值較去年同期實質下跌4.5%，遜於市場預期下跌0.8%。統計處指出主要由於季內對外需求表現疲弱所致。

第二季本地生產總值跌幅為1.3%。經季節性調整，第三季本地生產總值按季下跌2.6%。

第三季私人消費開支按年大致維持不變，與第二季情況相同。同期本地固定資本形成總額按年跌14.3%，較第二季2.1%跌幅為大。

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貨品進出口總額按年分別跌16%和15.5%，較前一季5.9%和8.4%的跌幅加劇。

服務輸出方面，第三季下跌3.5%，第二季則上升2.2%；第三季服務輸入跌4%，第二季跌幅則為2.4%。

政府表示，香港經濟在第三季按年收縮幅度擴大。外圍環境轉差和跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港出口造成嚴重打擊。

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展望未來，外圍環境顯著惡化將在今年餘下時間繼續為香港出口表現帶來巨大壓力。主要先進經濟體通脹高企和貨幣政策大幅收緊將進一步壓抑環球需求；地緣政治局勢緊張和疫情發展也令下行風險增加。不過，政府近期放寬對訪港旅客的檢疫及檢測安排應有助服務輸出。

本地方面，疫情大致穩定、勞工市場情況改善，以及消費券計劃均繼續支持消費需求，但主要央行大幅加息令金融狀況收緊，資產價格亦隨之受壓，將更大程度抵銷這些正面影響。

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