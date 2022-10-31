【多圖】山頂道20號洋房陪你睇 優雅高貴兼備 俯瞰全維港景

The V Group旗下山頂道20號洋房項目「TWENTY PEAK ROAD BY V」開放項目供傳媒參觀。其中名為Carlyle的一號洋房，內部附連裝修。洋房面積4,740平方呎分為3層，並設有1,085天台平方呎及地下停車場。

大宅設計以宏偉經典的巴黎莊園為藍本，外牆採用奶白色的石材建造，在室内細節處以幾何線條錦上添花。洋房位於霧線以下，於洋房的天台可以多角度俯瞰維港景致。

洋房地面層主要為客飯廳位置，落地玻璃門連接寬大花園，並設有泳池。而一樓及二樓主要為寢區，其中設計師多將其中一間睡房改造成家庭廳，多提供住戶一個與家人交流相處的地方。

此外，洋房的其中一個賣點，為曾吸引國際級影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）於去年來港拍攝劇集《Expats》期間入住。當時她親筆寫下答謝信予The V Group創辦人陳韻雲。

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