  • 26°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通貨膨脹】歐元區10月通脹按年升10.7%　再創紀錄新高

環球政經 19:12 2022/10/31

分享：

分享：

歐盟統計局宣布，歐元區10月份通脹率初值按年升10.7%，再創有紀錄以來新高，高於預期的升10.2%。歐元區10月核心通脹按年升6.4%，同高於預期的6%。

能源和食品價格上漲仍然是推動當地物價的主因，能源價格按年升41.9%，高於9月的40.7%；食品、酒精和煙草價格按年漲13.1%，高於9月的11.8%。

另外，歐元區第三季國內生產總值（GDP）初值按季增0.2%，較第二季度的 0.8%增速進一步放緩。

同場加映：【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

歐央行上周決定連續第二次加息0.75厘，並預計未來將繼續大幅，以將通脹保持在2％的目標。歐洲央行行長Christine Lagarde在議息會議後警告，歐元區經濟活動可能在今年第三季度顯著放緩，並預計今年剩餘時間和明年年初將進一步走弱。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點  另推薦10隻首選港股【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 經濟 歐盟 歐洲央行 通脹 議息 歐元

上一篇文章

【新股IPO】貨運商德翔集團已向港交所遞交上市申請 上半年盈利按年升1.3倍

下一篇文章

【AAPL】蘋果新一代MacBook Pro　傳明年初推出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
無懼波動 靈活多元更「出息」
無懼波動 靈活多元更「出息」
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款