【通貨膨脹】歐元區10月通脹按年升10.7%　再創紀錄新高

歐盟統計局宣布，歐元區10月份通脹率初值按年升10.7%，再創有紀錄以來新高，高於預期的升10.2%。歐元區10月核心通脹按年升6.4%，同高於預期的6%。

能源和食品價格上漲仍然是推動當地物價的主因，能源價格按年升41.9%，高於9月的40.7%；食品、酒精和煙草價格按年漲13.1%，高於9月的11.8%。

另外，歐元區第三季國內生產總值（GDP）初值按季增0.2%，較第二季度的 0.8%增速進一步放緩。

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歐央行上周決定連續第二次加息0.75厘，並預計未來將繼續大幅，以將通脹保持在2％的目標。歐洲央行行長Christine Lagarde在議息會議後警告，歐元區經濟活動可能在今年第三季度顯著放緩，並預計今年剩餘時間和明年年初將進一步走弱。

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責任編輯：黃苑筠