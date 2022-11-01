  • 23°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 12:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人壽保險】Bowtie贊助1300名人壽客戶作鼻咽癌篩查　結果不影響保障範圍、核保及索償

Hot Talk 12:30 2022/11/01

分享：

分享：

【人壽保險】Bowtie贊助1300名人壽客戶作鼻咽癌篩查　結果不影響保障範圍、核保及索償

虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）宣布與得易健康（Take2）及法國再保險公司SCOR合作開發創新癌症篩查解決方案。Bowtie將贊助1,300名年齡介乎40至60歲特選人壽保客戶進行Take2 Prophecy™早期鼻咽癌篩查。

若測試結果呈陽性　安排免費西醫跟進

Bowtie指，特選客戶只需支付診所服務費用，即可於Bowtie旗下的一站式健康中心Bowtie & JP Health接受Take2 Prophecy™早期鼻咽癌篩查1次，其個人測試結果將不影響當前的保障範圍、核保結果或索償資格。若其測試結果呈陽性，Bowtie & JP Health將安排客戶接受免費西醫跟進會診。

申請程序方面，用戶可登入Bowtie帳戶並進入「健康服務」頁面；獲取Take2 Prophecy™早期鼻咽癌篩查優惠之二維碼，並截圖儲存於手機；於Bowtie & JP Health網站預約或致電3169 2269預約；前往Bowtie & JP Health診所提供二維碼截圖，即可接受篩查。

Bowtie 首席醫務總監廖永熙指，Take2與GRAIL達成協議，獲全球獨家授權早期鼻咽癌檢測技術，採用嶄新次世代DNA測序技術，讓客戶可以在方便而省時的前提下完成準確度極高的鼻咽癌篩查。 

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

相關文章：

【的士保險】AXA安盛與忠誠車行及安的科技合作　收集行車數據向駕駛表現良好的車隊給予保費折扣

【旅遊保險】10Life：新冠肺炎旅遊保額達500萬元　住院現金上限14000元

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
虛擬保險 人壽保險 癌症 鼻咽癌 再保險 Bowtie

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介石藥集團、百濟神州 　並分析受壓股上海復旦

下一篇文章

【著數優惠】港鐵11月13日推殘疾人士及照顧者全日免費乘車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【打風消息】天文台：三號風球會在今日維持　幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課
【打風消息】天文台：三號風球會在今日維持　幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款