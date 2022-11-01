▲ 【人壽保險】Bowtie贊助1300名人壽客戶作鼻咽癌篩查 結果不影響保障範圍、核保及索償

虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）宣布與得易健康（Take2）及法國再保險公司SCOR合作開發創新癌症篩查解決方案。Bowtie將贊助1,300名年齡介乎40至60歲特選人壽保客戶進行Take2 Prophecy™早期鼻咽癌篩查。

若測試結果呈陽性 安排免費西醫跟進

Bowtie指，特選客戶只需支付診所服務費用，即可於Bowtie旗下的一站式健康中心Bowtie & JP Health接受Take2 Prophecy™早期鼻咽癌篩查1次，其個人測試結果將不影響當前的保障範圍、核保結果或索償資格。若其測試結果呈陽性，Bowtie & JP Health將安排客戶接受免費西醫跟進會診。

申請程序方面，用戶可登入Bowtie帳戶並進入「健康服務」頁面；獲取Take2 Prophecy™早期鼻咽癌篩查優惠之二維碼，並截圖儲存於手機；於Bowtie & JP Health網站預約或致電3169 2269預約；前往Bowtie & JP Health診所提供二維碼截圖，即可接受篩查。

Bowtie 首席醫務總監廖永熙指，Take2與GRAIL達成協議，獲全球獨家授權早期鼻咽癌檢測技術，採用嶄新次世代DNA測序技術，讓客戶可以在方便而省時的前提下完成準確度極高的鼻咽癌篩查。

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記者：宋佩恩