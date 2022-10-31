【新股IPO】貨運商德翔集團已向港交所遞交上市申請 上半年盈利按年升1.3倍

消息指，貨櫃航運公司德翔集團已向港交所遞交上市申請，並已聘任摩根大通及招商證券國際為聯席保薦人。德翔集團是一家專注於亞洲地區的領先及快速增長而且最具盈利能力的貨櫃航運公司之一，主要在亞洲地區經營業務，根據德路里報告，按航運量計，亞洲地區是最大且增長最快的地區之一。

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截至今年6月底，德翔集團的貨櫃航運網絡覆蓋全球22個國家及地區、56個主要港口及45條航線服務。截至今年首6個月，德翔集團收入達14.8億美元，按年急增1倍；盈利約8.2億美元，按年升1.3倍；毛利率為55.4%，按年升8.6個百分點，主要因為平均運費上漲速度較銷售成本上漲快。

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記者：張以正