  • 23°C
香港時間 : 20221101日 (週二) 09:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Kendall Jenner萬聖節扮《反斗奇兵》牛仔女 網友：教壞細路

環球社會熱點 09:05 2022/11/01

分享：

分享：

美國名媛Kim Kardashian家族每名成員都活躍於社交媒體，同時人紅是非多。Kim同母異父的妹妹、現年26歲的名模Kendall Jenner趁萬聖節打扮成《反斗奇兵》女牛仔角色翠絲（Jessie）的性感版造型慶祝，但引來網民批評她「教壞細路」、侮辱這套老少咸宜的卡通電影。

陰謀論指佩洛西夫與男妓爭執遇襲 馬斯克轉發後刪文 【下一頁】

Kendall Jenner周末與妹妹Kylie Jenner參加美國洛杉磯的萬聖節派對，並在Instagram上載相片，透露自己打扮成《反斗奇兵》牛仔女翠絲（Jessie）。

相片可見Kendall頭戴紅色牛仔帽及紅色假髮、身穿長袖上衣，但下身卻穿著一條超短牛仔熱褲，以及袒露臀部的黑白印花長褲，相當性感。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

日本女模富川芽生罹難　市議員父趕赴首爾認屍 【下一頁】

Kendall再上載多幾張相片，她穿上半截超短露肩上衣、更露出超短熱褲的正面：牛仔褲長度猶如一條內褲，甚至有相片是特寫她的臀部，引來無限遐想。

雖然這身打扮確實好看，但網友似乎並不賣帳，大多數留下負評。有網民指Kendall摧毀了這套兒童電影，將卡通角色性感化的做法簡直荒謬、直斥她「教壞小朋友」。有人認為Kendall的打扮完全不尊重角色。

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】哈里力邀前女友參與創作 自傳内容未夠吸引
今日
【英國王室】哈里力邀前女友參與創作 自傳内容未夠吸引
殘疾乘客屈辱爬出飛機客艙 因加錢先用得機艙輪椅
今日
殘疾乘客屈辱爬出飛機客艙 因加錢先用得機艙輪椅
【烏克蘭戰爭】多地能源基建再遇襲　基輔部分地區停水電
2022/10/31
【烏克蘭戰爭】多地能源基建再遇襲　基輔部分地區停水電
【馬斯克KPI】Twitter擬收驗證用戶20美元月費 2周内完成設計否則解僱
2022/10/31
【馬斯克KPI】Twitter擬收驗證用戶20美元月費 2周内完成設計否則解僱
【南韓人踩人】警方承認欠人流管制　475人特別調查隊搜證
2022/10/31
【南韓人踩人】警方承認欠人流管制　475人特別調查隊搜證

你可能感興趣

【英國王室】哈里力邀前女友參與創作 自傳内容未夠吸引
今日 08:05
【英國王室】哈里力邀前女友參與創作 自傳内容未夠吸引
殘疾乘客屈辱爬出飛機客艙 因加錢先用得機艙輪椅
今日 08:35
殘疾乘客屈辱爬出飛機客艙 因加錢先用得機艙輪椅
【烏克蘭戰爭】多地能源基建再遇襲　基輔部分地區停水電
18:01 2022/10/31
【烏克蘭戰爭】多地能源基建再遇襲　基輔部分地區停水電
網絡熱話 電影 Instagram 萬聖節 美國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間09:00）
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款