Kendall Jenner萬聖節扮《反斗奇兵》牛仔女 網友：教壞細路

美國名媛Kim Kardashian家族每名成員都活躍於社交媒體，同時人紅是非多。Kim同母異父的妹妹、現年26歲的名模Kendall Jenner趁萬聖節打扮成《反斗奇兵》女牛仔角色翠絲（Jessie）的性感版造型慶祝，但引來網民批評她「教壞細路」、侮辱這套老少咸宜的卡通電影。

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Kendall Jenner周末與妹妹Kylie Jenner參加美國洛杉磯的萬聖節派對，並在Instagram上載相片，透露自己打扮成《反斗奇兵》牛仔女翠絲（Jessie）。

相片可見Kendall頭戴紅色牛仔帽及紅色假髮、身穿長袖上衣，但下身卻穿著一條超短牛仔熱褲，以及袒露臀部的黑白印花長褲，相當性感。

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Kendall再上載多幾張相片，她穿上半截超短露肩上衣、更露出超短熱褲的正面：牛仔褲長度猶如一條內褲，甚至有相片是特寫她的臀部，引來無限遐想。

雖然這身打扮確實好看，但網友似乎並不賣帳，大多數留下負評。有網民指Kendall摧毀了這套兒童電影，將卡通角色性感化的做法簡直荒謬、直斥她「教壞小朋友」。有人認為Kendall的打扮完全不尊重角色。

責任編輯：郭麗明