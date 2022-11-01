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【周末好去處】本地藝術家展覽　藉舊式打字機製作「哲學符號」　躋身全球100強

商業 11:40 2022/11/01

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「QuaQuation」的展覽，透過一部舊式打字機，人手製作出幾十幅「哲學符號」的作品。（受訪者提供圖片）

不少港人在疫情下更愛逛展覽，希望可以陶冶性情。本地藝術家KHMG正舉行名為「QuaQuation」的展覽，透過一部舊式打字機，人手製作出幾十幅「哲學符號」的作品。其中一幅更於NFT平台Mintbase，躋身成為全球100強。

【展覽復常】貿發局設立首屆「國際醫療健康周」　推動香港成國際醫療健康樞紐

KHMG是本地藝術家黃勵強的特別另類徒弟，愛從哲學角度，用邏輯去演繹情感。他認為，在資訊爆炸人心分離的時代，更需要化繁為簡，透過共同語言，建立大同世代。

展覽名為「QuoQuation」，是兩個英文字：Quote和Equation的結合。KHMG希望嘗試用數學符號，將小我的小智慧，匯總成大我的大智慧。展覽作品參考了Keith Haring的粗線，和Mondarin的直橫，堅守簡約風格。

早期的排版，相對原始，純粹以一句配一圖，表達小智慧。後期的排版則豐富了剪紙的意義，嘗試更好的演繹大智慧。每一套展品，觀眾可透過每套展品的二維碼，回味老打字機打出金句的聲音，再配合一張與金句相符的照片，協助觀眾進入哲學符號的世界。

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責任編輯：葉泳珊


 


 

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