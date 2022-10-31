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【大行報告】料至少到2026年方達收支平衡 花旗一舉下調小鵬評級至「沽售」

股樓投資 18:45 2022/10/31

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花旗指小鵬汽車（09868）的車型週期將於2023年面臨挑戰，從近期因銷售和訂單量不佳令其市場份額損失中可見一斑。在投資資本回報率（ROIC）為1.2%的預測下，該行認為集團至少要到2026年才能在純利上達到收支平衡。該行大削其88%目標價至12.42元，並一舉下調其評級至沽售。小鵬周一（31日）收市報25.4元，跌幅2.3%。
 


【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

該行指，由於G9/P7的訂單量不理想、P5/G3的定價策略屬非競爭性、以及競爭激烈影響，該行將小鵬2022至24年各年銷量預測分別下調至12萬輛、15.5萬輛及20.1萬輛，而收入預測則分別為264億元人民幣(下同)、395億元、及486億元。該行料其第四季銷量為2.14萬輛，按季下跌28%。


【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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花旗將集團2022至24年的毛利率及息稅前利潤率預測分別下調至11.9至20%，和負39%；期內的淨現金下降至365億、299億、及230億元。該行將小鵬H股評級由「買入」一舉下調至「沽售」，目標價由107.17港元削至12.42港元。

 

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

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撰文：鄭昊彤

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港股 小鵬汽車－W（09868） 大行報告

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