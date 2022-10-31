▲ 【金融中心】瑞銀財富管理總裁：香港是瑞銀的重要樞紐 「我們一直都在，而且未來十年都會在這裡」

瑞銀周一舉行創新科技行業CEO高峰會，瑞銀財富管理總裁Iqbal Khan認為，香港是瑞銀的重要樞紐，對於能回來非常興奮，可以感受到這裡的能量，瑞銀會致力於香港及亞洲發展。

Iqbal Khan指，客戶希望要交易、有趣的想法及向企業家學習，而且客戶希望瑞銀變得更快，無論何時何地都能接觸到，而且冀可將事情簡化，令他們更容易與瑞銀展開業務，瑞銀將會充分利用大數據，來推動業務發展。

投資者仍熱衷於新經濟行業

瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，今年來目睹科技如何解決疫情衍生的問題，而人類與科技在一起，可「突破所說、重塑未來（Reimagining our tomorrow）」，這亦是峰會的主題。

瑞銀財富管理新經濟策略業務發展主管黃慰恩指，儘管市況仍充滿挑戰，但投資者仍熱衷於投資新能源、新材料、企業服務及自動駕駛等多個行業，而儲能、機械人、跨境電商或企業服務、風電及光伏等仍是市場偏好的行業，預期未來一年將續受關注。

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編輯：陳韻妍