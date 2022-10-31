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樓價下跌 第三季負資產個案增至533宗 按季大增9倍

股樓投資 18:33 2022/10/31

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樓價去年登頂後節節下跌，如於今年承辦高成數按揭買樓入市，有機會被畫分為負資產。香港金融管理局今公布，2022年第3季末負資產住宅按揭錄得533宗，相較上季的55宗，按季大增9倍。

負資產住宅按揭貸款宗數由2022年第2季末的55宗，增加至2022年第3季末的533宗。這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

而涉及的金額就由2022年第2季末的3億港元，增加至2022年第3季末的30億6百萬港元。其中無抵押部分的金額由2022年第2季末的4百萬港元，增加至2022年第3季末的5千9百萬港元。 銀行自從2011年第1季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，雖然負資產數字上升，但仍屬於低水平，加上銀行並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭紀錄，反映目前實質按揭信貸風險仍低。第4季樓價仍未擺脫跌勢，樓價仍然受壓下跌，年內樓價平均跌穿1成機會頗大，預期第4季負資產數字將進一步上升至4位數字水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，第３季樓市受加息陰霾影響，買家入市持觀望態度。而最新一份《施政報告》雖推出放寬合資格外來人才在港置業的印花稅，但屬中長期措施。經濟仍未完全開通，加上加息陰霾下，相信短期內樓市仍會回調，未來負資產個案料將繼續上升。

 

必須注意的是，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

受訪認可機構的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。

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撰文 : 蔡子俊

負資產 金融
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