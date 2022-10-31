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【展覽復常】貿發局設立首屆「國際醫療健康周」　推動香港成國際醫療健康樞紐

商業 19:10 2022/10/31

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兩大重點活動分別為第2屆「亞洲醫療健康高峰論壇」，以及由第13屆「香港國際醫療及保健展」。

新冠疫情加上全球人口老化，令醫療健康產品及服務的需求大增，由香港貿發局策動的首屆「國際醫療健康周」於11月1日至15日舉行，兩大重點活動分別為第2屆「亞洲醫療健康高峰論壇」，以及由第13屆「香港國際醫療及保健展」。兩大活動將同期同地舉行，涵蓋醫療行業上游至下游的產業，包括科技研發、投資配對、儀器生產、醫療保健產品及服務等。

【搶人才】85% Z世代員工盼住所附近上班　過半期望在家工作

第13屆「香港國際醫療及保健展」雲集逾300家來自本地及不同國家和地區的展商，包括加拿大、中國內地、韓國和台灣，參與實體展及網上展。今年主題為「醫療科技趨勢解碼」，設有「生物科技」、「醫院儀器」、「復康及長者護理用品」和「保健護理世界」展區、「香港醫療及保健器材行業協會」專屬展區及「初創專區」等。

第2屆「亞洲醫療健康高峰論壇」則於11月10至11日舉行，首日實體活動將全程於線上直播；次日活動則全以線上模式進行。論壇以「攜手合作 創新里程」為主題，匯聚逾80位來自全球主管醫療衞生的主要政府官員及組織、國際科研及醫學界專家、投資者及相關產業的商界翹楚、金融界專業人士和專業服務業代表等，共同探討醫療健康產業的前景與商機。

兩項重點活動舉行期間，均設有投資項目對接平台及一系列商貿配對措施，助企業、初創、投資者及買家互相聯繫，建立商脈及拓展業務。「亞洲醫療高峰論壇」首日同場設有環球投資項目對接（Deal Flow Matchmaking），配對來自世界各地的資金及投資項目，投資項目涵蓋生命科技、醫療器械及藥品、智能醫療及社區健康等行業。

【富士康疫情】富士康鄭州工廠爆疫　路透社：iPhone出貨量減最多3成

【萬聖節2022】酒吧今晚預約普遍爆滿　業界代表：節日旺場非常合理

記者：李智美

 

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