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【英國王室】哈里力邀前女友參與創作 自傳内容未夠吸引

環球社會熱點 08:05 2022/11/01

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英國哈里王子自傳將於明年出版，外界對其他內容有多種揣測。有消息人士指哈里自傳已經多次修改，出版商希望涵蓋更多內容，哈里或需披露更多内幕令自傳內容更吸引。據報哈里曾邀請前女友及友人，參與其自傳的創作。哈里前女友及友人對他的邀請都感到十分驚訝，最後大部分都婉拒。

凱特或打破英國王室傳統任國務顧問 竟多得哈里 【下一頁】

哈里（Prince Harry）自傳《後備》（Spare）將於明年1月正式出版，英國王室專家認為，屆時他將會返回英國出席宣傳活動，而自傳內容對王室而言，會如核彈般震撼。《太陽報》引述消息人士指，哈里曾邀請其此前的朋友，甚至前女友參與當中創作，和其代筆作者JR Moehringer交談。

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該消息人士指，友人及前女友都表示曾表示考慮，但最終拒絕邀請。他們甚至感覺邀請諷刺，因為他們之前如果對媒體講述任何與哈里相關的內容，哈里都會大發脾氣，但他現時需要幫助時就主動邀請他們開腔。

哈里自傳確定出版日期 書名《後備》（第二版） 【下一頁】

哈里在和太太梅根（Meghan Markle）結婚前，最少曾公開與兩名女生交往，包括首任公開女友Chelsy Davy，兩人2004年開始拍拖並於2010年分手。哈里其後公開與Cressida Bonas交往兩年，直至2014年分手。未知兩人是否亦被邀請，參與哈里自傳創作。

報道亦引述消息人士指，自傳已來來回回修改多次。出版商不滿意初版內容，認為可以涵蓋更多範疇及透露更多詳細內容。而哈里則於英女王離世後，希望修訂當中內容。消息人士表示，哈里或需透露一些甚至令他自覺不舒服的內容，而令自傳內容變得更加吸引。

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責任編輯：李俊儀

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