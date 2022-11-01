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殘疾乘客屈辱爬出飛機客艙 因加錢先用得機艙輪椅

環球社會熱點 08:35 2022/11/01

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不少公共交通工具都設有無障礙設施方便輪椅使用者，飛機上更會設有機艙輪椅。但澳洲一名殘疾女乘客乘坐捷星航空航班時，要求使用機艙輪椅服務卻被要求額外付費。她拒絕付款並以屈辱姿勢爬出機艙，航空公司事後致歉並指是語言障礙導致今次事件。

【南韓人踩人】警方承認欠人流管制　475人特別調查隊搜證 【下一頁】

英媒《每日郵報》報道，澳洲女子柯蒂斯（Natalie Curtis）自高中起就不良於行需乘坐輪椅代步。由於飛機通道狹窄及普通輪椅難以在飛機上固定，因此柯蒂斯早前乘坐捷星航空（Jetstar Airways）航班由新加坡飛往曼谷，上機時獲航空公司安排使用機艙輪椅。

    點擊圖片放大
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柯蒂斯在飛機抵達曼谷時，向空中服務員提出自己同樣需要機艙輪椅，但空中服務員就告知她必須額外付費才能使用。

她不同意付費，但同行友人因膝蓋受傷未能抱她下飛機。因此她只能坐在地上靠自己慢慢爬出機艙，然後再坐回私家輪椅，並形容這是她這輩子以來最受屈辱的一次。

【南韓人踩人】美國男大學生罹難 父意外前短訊叮囑安全 【下一頁】

柯蒂斯與友人表示，當日她們試圖了解航空公司能否快速為其提供免費機艙輪椅，但空中服務員只是袖手旁觀，沒有真正試圖協助她們。

捷星航空就事件致歉，指是由於空中服務員與柯蒂斯溝通期間的語言障礙，導致此事發生。航空公司已向柯蒂斯提供全額退款及額外賠償，並承諾會為所有客戶提供安全舒適的飛行體驗，包括需要特殊支援的客戶。

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責任編輯：鄭錦玲

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