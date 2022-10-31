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【ESG】恒生銀行及惠理集團　攜手支持香港ESG人才發展

理財智慧 18:23 2022/10/31

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惠理（００８０６）與恒生銀行（０００１１）攜手贊助「學界精英 ESG 挑戰 2023」活動（「ESG 挑戰」）。 ESG挑戰由香港恒生大學主辦，是一個以環境、社會及管治（「ESG」）為主題的比賽，邀請香港的學士學位課程學生參加。一百四十名來自九間本地大學的學生組成共四十七支隊伍參加比賽，大會透過一系列的活動，包括在線學習和模擬交易，培育每位參與學生成爲「ESG精英」。

香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長陳浩濂先生, JP表示，ESG 是現今全球具戰略重要性的議題。香港特別行政區近年作出多方面努力，落實ESG相關的指引及措施，支持本地在ESG方面的發展。我們喜見商界和學術界均鼎力支持，向本地學生推廣ESG，同時亦非常高興見證恒生 x 惠理學界精英 ESG 挑戰 2023 的啟動。

恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李珮珊女士稱，近年ESG服務和產品不斷推陳出新，恒生投資相信幫助年輕人進一步了解責任投資原則，將有助推動金融業和社會的可持續發展。我們期待透過是次ESG挑戰，提升同學們對ESG的了解，並發掘其對ESG金融的興趣。

惠理集團有限公司行政總裁黃慧敏女士指，過去十年裏，ESG和可持續發展領域不斷在迅速發展和演變。惠理是大中華地區ESG投資的領先機構之一，我們希望透過培訓和輔導，讓學生掌握從ESG角度進行財務分析的技巧，長期而言將獲得更佳的投資回報。我們相信 ESG 挑戰將有助培育下一代的ESG投資知識，並將為社會帶來正面的價值觀和貢獻。我們期待見證這計劃的成果。

延伸閱讀：【第4季部署】星展下調恒指12個月目標至20800點  另推薦10隻首選港股【見下頁

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責任編輯：黃苑筠

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