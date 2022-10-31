【AAPL】蘋果新一代MacBook Pro　傳明年初推出

彭博蘋果專欄記者Mark Gurman表示，蘋果（美：AAPL）將把原有傳在今年秋天發布新款Mac產品，延後至明年第一季。

Mark Gurman引述消息指，蘋果目標是在明年年第一季度推出新款Mac產品，包括搭載M2晶片的14寸和16英寸 MacBook Pro，並將預計將在 2 月初至 3 月初推出macOS Ventura 13.3 和iOS 16.3的軟件更新。 Mark Gurman補充，由於蘋果近年來很少在1月或2月推出新品，因此其預計新Mac產品將在3月上旬發布。

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新品不在今年發布早有跡可循，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）在上周五（28日）電話會議中也表示，蘋果今年的消費旺季產品陣容已經確定。財務總監 Luca Maestri 亦指出，預計Mac產品收入將在12月大幅下降，因為沒有新款 Macbook Pro 來增加收入。

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責任編輯：黃苑筠