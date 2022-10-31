【職場熱話】同外藉老闆飲茶 打工仔誤點一樣點心 老闆驚呼「接受唔到」

不同國家、地區有不同的飲食文化，有時候外國人來到香港，也會對某些食物難以下嚥。近日有網友在討論區以「老闆係外國人,佢接受唔到我去茶樓叫左...」為題，發帖指與意大利藉老闆到茶樓飲茶，卻誤點了一樣點心，令老闆高呼「接受不了」。

事主與外藉老闆飲茶事件：

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事主在帖文尾段還表示，「其實啲外國人對於我地嘅食物，仲有咩係接受唔到嫁？」有網民就回應：

好多都接受唔到喎！例如乳豬、乳鴿、一切內臟、禽類嘅頭、頸、腳及舌；龜苓膏、田雞、蛇、鱔、炸蟲、鴨仔蛋、…… 有啲連蒸魚都唔試添！要穩陣都係叫西蘭花、咕嚕肉、雞柳、牛仔粒嗰啲啦。

仲有豬紅個D，細個有個東歐的同學仔，佢聽完呢個食物，然後碌大隻眼問左句 ：「you eat blood?」

醉蝦，監生煮死d蝦，會嚇死老外。貴妃雞唔好留個頭在碟內；皮蛋、蛇宴

同場加映：【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

對於事主老闆的反應，不少網友表示理解，畢竟飲食文化各有不同，網民回應：

飲食各有喜惡，毋須要迫人接受

仲要留意吓佢哋既宗教，例如伊斯蘭教唔食豬肉。有啲外國人會對花生、海鮮敏感。你叫嘢食之前最好逐一介紹俾佢知系咩黎，等佢決定叫唔叫啦！咁就最穩陣。

佢唔食嘅野，你係佢面前食得好滋味，佢都會有不安嘅感覺。如果佢係老闆或客人，就盡量唔好係佢面前食一啲佢唔食嘅嘢啦

其他網民回應：

其實同中國嗰句「君子遠庖廚」係一樣道理，都係想呃自己無殘酷對待動物，你俾一塊雞扒佢，佢就唔會聯想到隻雞，佢就覺得係食緊食物，唔係食緊個生命

應該嗌埋牛柏葉、豬紅、豬肚、乳鴿，當然唔少得另上一隻皮蛋

如果係同客戶食飯，在點菜時，應該徵詢客戶想食些甚麼，及介紹一些菜式，講解吓菜式內容或有甚麼歷史及文化

以前做過間鬼佬公司, 班鬼佬講明唔俾帶飯果陣帶蝦膏同咸魚。一叮飯就會好大陣味, 鬼婆會走出嚟鬧人

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責任編輯：李兆明