【新股IPO】內地跨境電商子不語2420周一起招股 一手入場費約4757元

內地跨境電商子不語（新上市編號:02420）今日起（31日）至周五（11月4日）招股，擬全球發售2,925萬股，10%在港公開發售，國際發售佔90%，招股價介乎每股7.86至9.42元，以每手500股計，一手入場費4,757.48元；11月11日掛牌；聯席保薦人為華泰國際及農銀國際。

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子不語是次上市，引入了3名基石投資者，包括廣發基金、浙江伊芙麗及DW Singapore，共認購2,260萬美元公司股份。

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集資所得，其中約37.5%擬用於提升銷售及品牌推廣能力；約28.6%用於完善供應鏈管理系統；約23.3%用於在專有網站上建立大型獨立自營網站；約5.3%用於提升產品研發能力；約5.3%用於未來三年升級及購買IT基礎設施。

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記者：張以正