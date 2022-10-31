  • 26°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地跨境電商子不語2420周一起招股 一手入場費約4757元

股樓投資 18:39 2022/10/31

分享：

分享：

內地跨境電商子不語（新上市編號:02420）今日起（31日）至周五（11月4日）招股，擬全球發售2,925萬股，10%在港公開發售，國際發售佔90%，招股價介乎每股7.86至9.42元，以每手500股計，一手入場費4,757.48元；11月11日掛牌；聯席保薦人為華泰國際及農銀國際。

同場加映：【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒


子不語是次上市，引入了3名基石投資者，包括廣發基金、浙江伊芙麗及DW Singapore，共認購2,260萬美元公司股份。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

集資所得，其中約37.5%擬用於提升銷售及品牌推廣能力；約28.6%用於完善供應鏈管理系統；約23.3%用於在專有網站上建立大型獨立自營網站；約5.3%用於提升產品研發能力；約5.3%用於未來三年升級及購買IT基礎設施。

同場加映：【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
子不語（02420） IPO 港股

上一篇文章

【大行報告】料至少到2026年方達收支平衡 花旗一舉下調小鵬評級至「沽售」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
無懼波動 靈活多元更「出息」
無懼波動 靈活多元更「出息」
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款