短期影響港股走勢的幾個重要因素

外部環境方面主要是美國加息，造成全球資金向美元流動的大勢，對新興市場股市有負面影響，香港也深受其害；另外香港由於聯繫匯率的關係，需要一定程度跟隨美息走勢，令本地資金拆借成本大幅上升，對股市、樓市和各行各業的經濟活動都有一定負面影響。

不過由於美國經濟放緩的跡象開始出現，美國有可能在年底前轉向較溫和的加息取態，對香港的衝擊可能會逐步趨向緩和。

內地經濟方面，主要是刺激經濟政策的效果仍有待顯現。

三季度經濟資料雖然好於預期，不過需求不佳的情況始終困擾市場，各地防疫政策的限制對經濟仍有些負面影響是一方面原因，更重要的是民眾對前景的預期存在一定擔憂，導致不敢消費，影響需求，影響經濟恢復。

房地產是今年拖累經濟的主要行業，由於房地產及上下游產值大約占到全國GDP的約四分之一，房地產的持續低迷必然拉低經濟增長，而且房地產問題還直接牽涉家庭財富，財富縮水必定打擊消費信心；大量內房企業資金鏈斷裂所產生的三角債，又間接套住了一部分相對富裕、敢投資、敢冒險、敢消費的中產及富裕家庭，令他們沒有資金、沒有心情消費。

對策方面，對於需求不足的問題，刺激政策可以考慮更直接地刺激需求，避免間接刺激效果不確定的缺點，例如大規模發放消費券；對於房地產問題，由於市場已進入拐點，民眾對住房的需求進入了長期下降軌，放鬆限制政策也不易刺激需求，可能需要另闢蹊徑，例如由中央政府出手直接購買內房發展商手中庫存，否則房地產庫存會長期困擾市場，影響經濟恢復。