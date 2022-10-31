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【內房危機】龍湖吳亞軍親述退下火綫理由　一直有糖尿病　因閨密一句話「我破防了」

股市 18:44 2022/10/31

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吳亞軍親述退下火綫理由　一直有糖尿病、因閨密一句話而破防

龍湖 （00960） 掌舵人吳亞軍日前突然宣布辭任主席，退下火綫，轉為擔任戰略發展顧問，引來市場多方揣測，拖累龍湖股債價格周一（31日）大跌，股價曾瀉逾44%。吳亞軍上周日（30日）首次以戰略發展顧問的身份出席龍湖集團投資者會議，問及為何在這個時點辭任，吳亞軍表示，包括自己患有糖尿病及甲狀腺減退，原本早已打算交棒，但8月初龍湖遭遇沽空，加上銷售未回正，故延遲了交接期。

吳亞軍指：「過去幾年，我一直有糖尿病，屬於長期的糖尿病，還有甲狀腺減退，另外前段時間也做了一個眼睛手術，下面可能還有一個眼睛手術在等著我。更關鍵的問題是，過去幾年我的心臟一直心律過快，但是沒有症狀我就忽略了」。她更指，最近出現了心悸。

「所以陪我去的閨密當時就跟我說了一句話：你不能再干了，你得停下來了，不然活不到孩子事業有成的那一天。當時因為這句話我破防（意思為心理防御被突破）了，我想了想是時機了」。

現時主席職務由首席執行官陳序平接任，吳亞軍指，過去三年其實一直在安排能夠接任董事長的人選，今年中期業績前後，就準備交給陳序平了，但8月初龍湖遭遇做空，銷售額也沒有回正。但自三季度以來龍湖的銷售已經開始回正，而且年內到期的債務都已經還清，明年到期的也在提前計劃準備。現在辭任，她認為是一個比較好的時機。

吳亞軍稱，雖然所有人覺得是突然，但對她而言不是，公司的高管也覺得是可以理解和接受的。因為龍湖早就是深度機構化了，公司的干部隊伍是一層一層培養到今天，他們目前都擔當了重要的崗位。

她稱，未來將主要從兩方面關注公司發展，包括對龍湖商業模式提出建議，以及公司怎麼尋求新的利潤增長點、怎麼規避風險等。她亦指將會與管理層保持溝通，也願意接受管理團隊的諮詢。

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編輯：袁諾曦

龍湖集團（00960） 港股
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