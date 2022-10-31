【多圖】澐璟四房無改動示位陪你睇 寬敞大宅展奢華氣派

華潤置地（海外）及保利置業（00119）合作發展的啟德澐璟，今開放項目的四房示範單位，以1座28樓A室為藍本搭建，為無改動示範單位，實用面積2088平方呎，單位設有私家獨立電梯大堂，提供高私隱度，並設有鞋櫃。

主人套房空間廣闊，設曲尺落地大玻璃，能多角度享受單位景色。主人套浴就同時備有浴缸及淋浴間，展現豪宅氣派。淋浴間中更設有座位，反映發展商的細心。亦配備雙洗手盆以及地暖系統，保持室内地板恆溫，讓住戶擁有高級的酒店式享受。單位採用市場罕有的雙廚房設計，大大豐富住戶的入廚體驗。

1座28樓A室

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