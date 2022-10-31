【元宇宙】奢華手機品牌Vertu進軍元宇宙　Web 3.0概念手機METAVERTU周五登場

▲ METAVERTU主打Web 3.0的特色功能，具備獨家VTalk點對點加密技術。

曾隸屬Nokia旗下的奢華品牌Vertu於2017年7月申請破產，近日終回歸市場，宣布英國時間周五（3日）舉行發布會，屆時將會公布Web 3.0概念手機METAVERTU的細節。

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綜合外媒報道指，METAVERTU主打Web 3.0的特色功能，具備獨家VTalk點對點加密技術，在元宇宙的應用上，內建分散式應用程式商店，也具備VWallet虛擬錢包和VPASS NFT通行證， 以及可使手機被用作乙太坊驗證器的VOS應用程式。

手機採用了高通S8 Gen 1處理器，搭載九層散熱系統，提供12GB+512GB 和 18GB+1TB兩種大容量選項，同時也有高達10TB的IPFS分散式星際檔案系統，並且額外添加了一款A5安全芯片保護資料安全。A5芯片採用SE+TEE加密技術，備有資料安全警報等功能。

規格媲美旗艦機 設喜馬拉雅18K金鑽鱷魚皮款

其他規格方面，手機採用6.67吋144Hz的AMOLED曲面屏幕，支援屏下指紋辨識，內建4,600mAh電池並支援 55W 快充，號稱20分鐘即可充滿電，並且也支援 15W 無線充電。

值得一提的是，METAVERTU繼續走奢華路線，不但採用小牛皮的機身設計，甚至提供搭載喜馬拉雅18K金鑽鱷魚皮款式，建議售價從3,350美元（約26,296港元）起，最高價格達41,500美元（約325,756港元），目前已可以透過全球官網訂購。

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責任編輯：曾曉汶

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