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「綠色」ETF助邁向可持續發展

股市 17:27 2022/10/31

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隨著投資者日趨關注企業活動對環境的影響，近年綠色投資產品市場亦趁勢而起。根據市場調查，全球環境、社會及管治（ESG）相關的管理資產估計於2026年增加至33.9萬億美元，較2021年近乎翻倍。 下文我們將解說兩大綠色投資工具 — 綠色債券和碳期貨的特點，以及它們於構建環保相關投資組合的作用。

綠色債券：構建可持續未來的融資工具

綠色債券是固定收益投資的一種，同時亦是融資工具，所募集的資金主要用於能夠改善環境的綠色項目上，例如香港政府所發行的綠色債券，資金專門用於資助不同的綠色項目，包括在北大嶼山興建有機資源回收中心，將廚餘轉化為生物氣以作發電，以及在東九文化中心採用多項節能裝置。 
自全球首隻綠色債券於2007年推出以來 ，該產品市場過去多年來快速發展，全球綠色債券的年度發行規模更在2021年突破5,000億美元 。中國於今年上半年亦已領先美國，成為最大綠色債券發行國，發行總額約為482億美元，佔全球發行總額的22%。 
綠色債券的發行單位來自多個國家及行業，為投資者提供多元化的投資機遇。根據國際能源署（International Energy Agency）估算，若要於2050年前達到「淨零排放」的目標，全球每年的潔淨能源投資將須於2030年前達到4萬億美元 ，而綠色債券將繼續成為支持全球綠色轉型的關鍵融資工具。

碳期貨：碳信用市場的投資渠道

根據《巴黎協定》，世界各國將協力減少碳排放，致力讓全球平均氣溫升幅控制在1.5℃之內，碳信用市場對於實現此目標發揮重要作用。
碳信用，亦即碳排放配額，是政府機構就碳排放發出的許可，每個碳排放配額允許持有人排放一公噸二氧化碳或等量的溫室氣體。在受監管的碳市場（亦稱為排放交易機制，Emission Trading Scheme）之中，各企業每年獲分配若干數量的碳排放額度，若企業所排放的二氧化碳或溫室氣體少於額度，可將未使用的碳排放配額轉售予其他企業。監管機構所發出的碳排放額度每年下降，以逐步減少整體的碳排放量。
由於能源價格高企，加上碳排放額度逐漸減少，碳信用市場為投資者帶來吸引的投資潛力。碳期貨是投資者進入碳信用市場的重要渠道之一，此類衍生產品的相關資產為碳排放配額，除了可讓企業對沖碳價格風險，亦可為投資者提供投資碳信用市場的槓桿工具。

透過ETF把握綠色投資機遇

ETF是個人投資者進入綠色金融市場的低門檻工具之一，而香港的ETF市場亦已見相關產品的蹤影。香港首隻碳期貨ETF及綠色債券ETF分別於2022年3月及8月上市，前者可讓投資者便捷地投資碳市場而無須設立期貨交易賬戶，後者則可讓投資者有效地構建多元化的綠色債券組合。

香港ETF市場目前共有8隻以ESG為投資主題的產品供投資者選擇，涵蓋潔淨能源、可持續消費等不同主題。了解更多，為可持續發展出一分力。

撰文 : 羅博仁（Brian Roberts） 香港交易所證券產品發展聯席主管

綠色債券 可持續發展 投資產品 ETF

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