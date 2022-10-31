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【烏克蘭戰爭】多地能源基建再遇襲　基輔部分地區停水電

環球社會熱點 18:01 2022/10/31

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俄烏戰事未見緩和，烏克蘭官員表示，俄羅斯周一（31日）早上向首都基輔、哈爾科夫等多個城市發射導彈，目標針對各地的能源設施，導致部分地區停水停電。基輔官員表示，當地大約有35萬戶住宅停電，暫未接獲傷亡報告。

世界糧食供應風險升溫 土耳其烏克蘭如常運糧 【下一頁】

外媒報道指，基輔周一早上約8時遭受俄羅斯導彈襲擊；烏克蘭東部的哈爾科夫（Kharkiv）、南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）及中部切爾卡瑟（Cherkasy）地區據報亦受襲。當局向全國發出空襲警報，建議民眾盡快前往避難所，暫未接獲傷亡報告。

基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）指，是次襲擊針對關鍵基礎設施，當地35萬戶住宅停電、部分地區供水及通信網絡受影響。哈爾科夫市長亦稱，導彈瞄準市內重要基礎設施；另中部克列緬丘格（Kremenchuk）一座水力發電廠亦受襲，未清楚是否遭導彈擊中後受損。

烏克蘭內務部長幕僚Anton Herashchenko聲稱，最少有40枚俄羅斯巡航導彈向烏克蘭發射，有數枚導彈被烏方防空系統成功擊落。

英國多佛移民中心被擲汽油彈 男疑犯自殺身亡 【下一頁】

烏克蘭外交部發言人Oleg Nikolenko指，俄羅斯再次針對烏克蘭的能源設施發動大規模襲擊，導致停水停電。他批評俄方根本無意和談、或討論全球糧食安全問題討論。普京（Vladimir Putin）唯一目標是製造人命傷亡及破壞。

俄羅斯駐守在克里米亞半島塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的黑海艦隊於上周六（29日）受襲，烏克蘭一直未有承認責任。俄羅斯隨即宣布退出黑海糧食出口協議、並再次向基輔發動襲擊。

責任編輯：郭麗明

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