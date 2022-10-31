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【馬斯克KPI】Twitter擬收驗證用戶20美元月費 2周内完成設計否則解僱

環球社會熱點 17:42 2022/10/31

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世界首富馬斯克已收購社交平台Twitter，管理方向備受關注。據報Twitter將向驗證用戶收取20美元（約156港元）月費，現時已驗證用戶亦需在限期內繳費。據悉，馬斯克已要求Twitter公司工程師團隊，兩周內完成相關設計，否則會被解僱。

陰謀論指佩洛西夫與男妓爭執遇襲 馬斯克轉發後刪文 【下一頁】

Twitter現時向Blue訂閱用戶收取每月4.99美元（約39港元）費用，允許驗證用戶編輯帖文及提早使用新功能等，但費用與藍色驗證標記無關。Twitter指藍色驗證標記旨在標明該帳戶是真實用家，用戶按規定無需支付費用以獲得藍色標誌，但需證明帳戶真實、活躍及引人注目。

據科技資訊平台《Platformer》及《The Verge》報道，Twitter計劃向新Blue訂閱用戶收取每月20美元費用。若已獲得驗證用戶未在90日內參與新付費計劃，就會失去驗證。

馬斯克稱繼續向烏提供星鏈 認服務仍虧損 【下一頁】

目前尚未清楚Twitter將會要求，所有取得藍色驗證資格用戶都需參與新繳費計劃，還是只針對有意參與計劃用戶收費。馬斯克（Elon Musk）周日（30日）曾發文表示，正調整整個驗證過程。另外，報道亦指，馬斯克已要求公司相關團隊，需在11月7日前完成設計，否則就會被解僱。

Twitter近期收入主要來自廣告，但馬斯克已訂立目標，訂閱付費需最少佔總收入一半。

早前有報道指馬斯克計計劃大規模解僱多達5,000名Twitter職員，涉及近期無對代碼庫作出貢獻的中層管理人員及程序員，但Twitter已否認消息。

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責任編輯：李俊儀

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