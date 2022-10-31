【南韓人踩人】警方承認欠人流管制　475人特別調查隊搜證

南韓上周六（29日）的人踩人事件造成大規模傷亡，當局宣布由475人組成特別調查隊負責收集證據及調查意外。警方周一（31日）承認事前沒有預計，大量人聚集於現場會造成大規模傷亡，並證實警方沒有單獨制定同類場合的人流管制措施。

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南韓檢察廳周一宣布已組成475人的特別調查組，會通過查問目擊者和分析閉路電視片段調查意外情況。

調查小組周日（30日）已查問44名目擊者，並於意外現場的42個位置取得52段閉路電視片段，也會審查於社交媒體發布的意外片段，暫時未發現涉及刑事控罪的行為。

有指事發時有人於人群中刻意推撞他人觸發人踩人意外，檢察廳負責人指目擊證人對此有不同説法，當局會進一步調查。

梨泰院人踩人意外發生後，有生還者指現場遍地都是等候救援的民眾，但沒有足夠警察及救援人員及時抵達提供援助。

韓媒報道，南韓警方事前已預計現場會聚集10多萬人，但僅調配137名警員到場控制人群，而且僅專注預防犯罪或吸毒等治安範疇。

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南韓警察廳治安管理局局長Hong Ki-hyun出席記者會時，承認警方只預計到會有大量人聚集現場，沒有設想到會因人多聚集造成大規模傷亡。

Hong Ki-hyun指今年萬聖節的人群規模相若或僅略多於往年，但未證實人群聚集速度是否明顯快過往年。

他更透露收到報告指，現場警員並無發現人群突然激增，對他們的判斷感到遺憾。

警方承認沒有單獨制定與控制人流相關的措施，而且沒有為同類萬聖節慶祝活動，就人群聚集情況制定明確指引。

韓聯社報道，南韓總統室認為今次是難以預料的突發事件，目前應優先集中善後處理工作。

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責任編輯：鄭錦玲