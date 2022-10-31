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【陳德霖創業】易信連與東亞銀行試點　便利中小企開戶認證服務

新經濟追蹤 17:07 2022/10/31

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【陳德霖創業】易信連與東亞銀行試點　便利中小企開戶認證服務

由金管局前總裁陳德霖創立的圓幣科技旗下「易信連（ezLink）」，至今與5家銀行簽署合作意向。易信連最新宣布，將與東亞銀行 （00023） 率先啟動試點合作，透過數碼化驗證簡化中小企於銀行開戶、更新公司資料的程序，緩解中小企開戶難的痛點。

陳德霖在金融科技周會場主持上線儀式指出，公司去年宣布成立易信連，目前已與東亞、渣打香港、招商永隆、眾安和螞蟻銀行達成合作協議，預期與東亞啟動試點服務後，可於其他銀行陸續上線服務。

東亞銀行副行政總裁兼營運總監唐漢城稱，香港有約34萬家中小企，企業過往申請銀行戶口時需要親身提交大量資料，銀行處理「認識你的客戶（KYC）」、反洗黑錢都涉及繁複程序，最新合作可以提升效率和體驗，一舉兩得。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

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Fintech 東亞銀行（00023） 陳德霖 香港金融管理局

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