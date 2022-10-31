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【吉利分拆】 擬分拆高端電動車品牌極氪上市 掛牌地點未定 吉利全日反覆靠穩

股樓投資 17:07 2022/10/31

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吉利汽車（00175）中午公布，已向聯交所提交一份議案，內容有關建議分拆極氪（ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited），並將其獨立上市。股價今日（31日）表現反覆，今早曾創近6年低位，低見8.3元，到中午消息公布後，隨即刺激股價彈高4%，高見8.76元，惟其後又隨大市升幅收窄，收報8.44元，微升0.2%，成交額5.7億元。

【異動股】 金科服務獲博裕溢價33%提全購 涉資47.6億元【見下頁

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公告指，聯交所已確認吉利汽車可以進行建議分拆，但有關條款，包括上市地點、發售規模、價格範圍，以及公司股東可獲得極氪證券的保證配額等尚未確定。吉利表示，將適時刊發有關建議分拆的進一步公布。

極氪為吉利汽車非全資附屬公司，主要從事研發及銷售極氪品牌旗下電動車、新能源汽車電池及其他部件以及提供相關服務。據資料顯示，自去年10月23日首批用戶開啟交付以來，「極氪001」已累計交付突破5萬台。據最新銷售數據顯示，9月份共交付8,276輛，按年增長16.7%，創月交付量新高。

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記者：郭秀慧

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港股 電動車 汽車 分拆 新能源 吉利汽車（00175）

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