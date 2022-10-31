  • 27°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冬日好去處】新都會廣場「漫遊太空之甸」 5大布甸狗主題戶外打卡場景 期間限定主題精品多達200款

理財智慧 17:18 2022/10/31

分享：

分享：

新都會廣場今個星期將聯乘人見人愛的布甸狗，推出「漫遊太空之甸」奇幻之旅聖誕主題活動。由11月12日起至明年1月2日，人氣王布甸狗將帶領好友Macaron及Muffin等組成太空冒險小隊，以全新炫亮型格太空裝造型首次亮相，勇闖夢幻閃亮的銀河星系，誠邀各位粉絲加入成為隊員，攜手於太空執行任務，開心歡度聖誕。

【青姐話】跌市莫估底   揸Cash最實際

場內特設5大戶外打卡位，包括超巨型5米高「布甸號」火箭發射站、5米高科幻「星際探測基地」、約會必到的13米長「漫星花院」、閨蜜至愛的光影遊園以及以霓虹燈及紫色花打造的霓虹星光牆，與大家結伴暢遊既浪漫又充滿驚喜的外太空主題聖誕裝置，共度溫馨時光！

此外，The Point會員憑指定電子消費金額及積分，更可換領可愛兼實用的布甸狗太空系列限定精品：單柄陶瓷碗及星際收納袋；12月起更有期間限定店出售超過200款周邊商品，包括期間限定店獨家發售的最新布甸狗星空系列及一眾Sanrio characters聖誕造型新商品等，粉絲們快快約定摯愛及好友親臨打卡大拍合照，齊齊挑選心甜禮品。 

「布甸號」火箭升空　布甸狗領航星際任務

誰說聖誕一定要乘坐雪橇？熱情好客的布甸狗帶大家勇闖太空秘境，開啟一場與別不同的宇宙聖誕派對！穿上全副太空裝備並戴上發射器的布甸狗瞬間化身型格隊長，親自駕駛於L3露天廣場的5米高「布甸號」火箭，與好友Muffin作升空最後準備，自問勇敢的您快快登上以布甸主題打造的火箭，結伴踏上這趟星際歷險之旅，抬頭更可看到布甸系星球閃閃發亮，不妨拍下合照紀錄難忘一刻！

登上「星際探測基地」　尋覓最佳派對場所

太空冒險小隊順利登陸「星際探測基地」，隨即控制2米高巨型布甸狗造型的立體感應儀器，360度全面偵測浩瀚宇宙中的神秘版圖！布甸狗隊長更特別換上科幻感滿溢的紫色太空工作服，手持對講機與地球團隊緊密通訊，更要確保探測儀器正常運作；自問擁有敏銳觀察力的您，趕急協助布甸狗破解太空地圖發掘更多「私伙」秘境，更可沿途欣賞浪漫又神秘莫測的星際！

浪漫星空邂逅   Macaron結伴暢遊「漫星花院」

布甸狗穿梭於太空之際，竟發現了炫目耀眼的13米長「漫星花院」，漫天星光絕對是情侶們的佳節拍拖聖地！貼心的布甸狗更悉心預備氣球小禮物，相約Macaron於滿佈閃亮光影效果的「漫星花院」中4米高圓拱形花園約會見面，以太空服飾配襯聖誕小麋鹿角頭飾現身的Macaron讓人眼前一亮，必定成為大家爭相合照的對象！花園外更有2組以紫色為主調的浪漫燈飾環繞，更有一個個以布甸狗剪影打造的星星發光球，場內瀰漫著濃厚聖誕氣氛，最適合情侶及閨蜜親臨結伴暢遊一番，共度甜蜜時刻！

同場加映：冬日花海   夜觀霓虹星光牆

迷人光影打卡熱點豈此如此？冬日聖誕場景遍佈新都會廣場L3及L4露天廣場！喜愛於花海打卡的您萬勿錯過以紫色花海全新打造的「霓虹星光牆」，繽紛霓虹燈勾劃出多個萌爆的布甸狗剪影，配上女生們最愛的紫色花牆，保證樂而忘返；而太空基地旁更會打造「光影遊園」，聖誕主題立體裝置掛滿幻彩色調的燈飾，絕對是今個聖誕首選好去處！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

期間限定店開催   消費換領獨家精品

想一擁心愛角色回家？12月上旬更特設期間限定店，出售超過200款周邊商品，包括期間限定店獨家發售的最新布甸狗星空系列及一眾Sanrio characters聖誕造型新商品等，大家將可挑選心甜禮品於佳節送上窩心祝福！

此外，The Point會員憑指定電子消費金額及積分，更可換領可愛兼實用的布甸狗太空系列限定精品，包括單柄陶瓷碗及星際收納袋，每天與布甸狗甜蜜相伴！

換領日期：2022年12月上旬至換完即止

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：新都會廣場L2顧客服務中心

    點擊圖片放大
    +11
    +10

活動詳情：

新都會廣場「漫遊太空之甸」

活動日期：2022年11月12日至2023年1月2日

活動時間：上午10時 – 晚上10時

活動地點：新都會廣場L3 - L4露天廣場

新都會廣場「漫遊太空之甸」期間限定店

開放日期：2022年12月3日至2023年1月2日

開放時間：上午11時 – 晚上9時

地點：新都會廣場L3中庭

【溫股知新】系統性風險上升   以守為攻先至醒

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
商場活動 著數優惠 新鴻基地產（00016） 新都會廣場 Metroplaza Sanrio 布甸狗 聖誕節 燈飾

上一篇文章

【新股IPO】交運燃氣1407今日起招股 一手入場費約3273元

下一篇文章

【吉利分拆】 擬分拆高端電動車品牌極氪上市 掛牌地點未定 吉利全日反覆靠穩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
無懼波動 靈活多元更「出息」
無懼波動 靈活多元更「出息」
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【帶你睇盤】元朗大型上車屋苑　兩房叫價540萬
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【iM定存攻略】4厘成底綫 港元12個月定存升至5厘
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【美企業績】美國石油巨企埃克森美孚 季績遠勝預期 盈利創紀錄新高
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款