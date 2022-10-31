【冬日好去處】新都會廣場「漫遊太空之甸」 5大布甸狗主題戶外打卡場景 期間限定主題精品多達200款

新都會廣場今個星期將聯乘人見人愛的布甸狗，推出「漫遊太空之甸」奇幻之旅聖誕主題活動。由11月12日起至明年1月2日，人氣王布甸狗將帶領好友Macaron及Muffin等組成太空冒險小隊，以全新炫亮型格太空裝造型首次亮相，勇闖夢幻閃亮的銀河星系，誠邀各位粉絲加入成為隊員，攜手於太空執行任務，開心歡度聖誕。

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

場內特設5大戶外打卡位，包括超巨型5米高「布甸號」火箭發射站、5米高科幻「星際探測基地」、約會必到的13米長「漫星花院」、閨蜜至愛的光影遊園以及以霓虹燈及紫色花打造的霓虹星光牆，與大家結伴暢遊既浪漫又充滿驚喜的外太空主題聖誕裝置，共度溫馨時光！

此外，The Point會員憑指定電子消費金額及積分，更可換領可愛兼實用的布甸狗太空系列限定精品：單柄陶瓷碗及星際收納袋；12月起更有期間限定店出售超過200款周邊商品，包括期間限定店獨家發售的最新布甸狗星空系列及一眾Sanrio characters聖誕造型新商品等，粉絲們快快約定摯愛及好友親臨打卡大拍合照，齊齊挑選心甜禮品。

「布甸號」火箭升空 布甸狗領航星際任務

誰說聖誕一定要乘坐雪橇？熱情好客的布甸狗帶大家勇闖太空秘境，開啟一場與別不同的宇宙聖誕派對！穿上全副太空裝備並戴上發射器的布甸狗瞬間化身型格隊長，親自駕駛於L3露天廣場的5米高「布甸號」火箭，與好友Muffin作升空最後準備，自問勇敢的您快快登上以布甸主題打造的火箭，結伴踏上這趟星際歷險之旅，抬頭更可看到布甸系星球閃閃發亮，不妨拍下合照紀錄難忘一刻！

登上「星際探測基地」 尋覓最佳派對場所

太空冒險小隊順利登陸「星際探測基地」，隨即控制2米高巨型布甸狗造型的立體感應儀器，360度全面偵測浩瀚宇宙中的神秘版圖！布甸狗隊長更特別換上科幻感滿溢的紫色太空工作服，手持對講機與地球團隊緊密通訊，更要確保探測儀器正常運作；自問擁有敏銳觀察力的您，趕急協助布甸狗破解太空地圖發掘更多「私伙」秘境，更可沿途欣賞浪漫又神秘莫測的星際！

浪漫星空邂逅 Macaron結伴暢遊「漫星花院」

布甸狗穿梭於太空之際，竟發現了炫目耀眼的13米長「漫星花院」，漫天星光絕對是情侶們的佳節拍拖聖地！貼心的布甸狗更悉心預備氣球小禮物，相約Macaron於滿佈閃亮光影效果的「漫星花院」中4米高圓拱形花園約會見面，以太空服飾配襯聖誕小麋鹿角頭飾現身的Macaron讓人眼前一亮，必定成為大家爭相合照的對象！花園外更有2組以紫色為主調的浪漫燈飾環繞，更有一個個以布甸狗剪影打造的星星發光球，場內瀰漫著濃厚聖誕氣氛，最適合情侶及閨蜜親臨結伴暢遊一番，共度甜蜜時刻！

同場加映：冬日花海 夜觀霓虹星光牆

迷人光影打卡熱點豈此如此？冬日聖誕場景遍佈新都會廣場L3及L4露天廣場！喜愛於花海打卡的您萬勿錯過以紫色花海全新打造的「霓虹星光牆」，繽紛霓虹燈勾劃出多個萌爆的布甸狗剪影，配上女生們最愛的紫色花牆，保證樂而忘返；而太空基地旁更會打造「光影遊園」，聖誕主題立體裝置掛滿幻彩色調的燈飾，絕對是今個聖誕首選好去處！

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期間限定店開催 消費換領獨家精品

想一擁心愛角色回家？12月上旬更特設期間限定店，出售超過200款周邊商品，包括期間限定店獨家發售的最新布甸狗星空系列及一眾Sanrio characters聖誕造型新商品等，大家將可挑選心甜禮品於佳節送上窩心祝福！

此外，The Point會員憑指定電子消費金額及積分，更可換領可愛兼實用的布甸狗太空系列限定精品，包括單柄陶瓷碗及星際收納袋，每天與布甸狗甜蜜相伴！

換領日期：2022年12月上旬至換完即止

換領時間：上午10時至晚上10時

換領地點：新都會廣場L2顧客服務中心

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活動詳情：

新都會廣場「漫遊太空之甸」

活動日期：2022年11月12日至2023年1月2日 活動時間：上午10時 – 晚上10時 活動地點：新都會廣場L3 - L4露天廣場

新都會廣場「漫遊太空之甸」期間限定店

開放日期：2022年12月3日至2023年1月2日 開放時間：上午11時 – 晚上9時 地點：新都會廣場L3中庭

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責任編輯：嚴浩文